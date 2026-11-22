Der ERC Sonthofen hat am Freitagabend beim SC Reichersbeuern mit 1:0 gewonnen. Denis Adebahr erzielte in der 50. Minute nach Vorlage von Linus Schöll den entscheidenden Treffer, Torhüter Fabian Schütze blieb ohne Gegentor.

Die Oberallgäuer mussten die Auswärtspartie im Tölzer Eisstadion mit einem stark dezimierten Kader bestreiten. Mehrere Spieler fehlten krankheitsbedingt oder gingen angeschlagen ins Spiel. Leistungsträger Lynnden Pastachak konnte ebenso nicht auflaufen wie ein Großteil der U20. Dadurch standen dem ERC nicht einmal drei vollständige Reihen zur Verfügung.

Umkämpfte Partie im Tölzer Eisstadion

Trotz der schwierigen personellen Situation entwickelte sich eine ausgeglichene und umkämpfte Partie. Sonthofen versuchte, mit Tempo für Gefahr zu sorgen, leistete sich aber auch einige vermeidbare Strafzeiten. Besonders im zweiten Drittel wogte das Spiel hin und her. Fabian Schütze erwies sich im ERC-Tor mehrfach als sicherer Rückhalt.

Adebahr trifft im Schlussabschnitt

In der 50. Spielminute belohnte sich Sonthofen für den großen Aufwand: Denis Adebahr traf nach Vorlage von Linus Schöll zum 1:0. In der Schlussphase nahm Reichersbeuern den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Schütze parierte die weiteren Angriffe der Gastgeber und brachte den Auswärtssieg ohne Gegentor über die Zeit.

Trainer Helmut Wahl lobte anschließend den Einsatz seines gesamten Kaders und hob besonders die Leistung des Torhüters hervor. Trotz der angespannten Personalsituation blickt der Coach zuversichtlich auf den weiteren Saisonverlauf und hofft, ab Weihnachten wieder in Bestbesetzung antreten zu können.