Die Eigner Angels Nördlingen haben den favorisierten Pokalsieger ALBA Berlin lange gefordert, mussten sich vor heimischem Publikum aber mit 61:66 geschlagen geben.

In der Hermann-Keßler-Halle erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start. Mit aggressiver Verteidigung, schnellen Ballgewinnen und konsequenten Abschlüssen gingen sie nach einer Minute mit 6:0 in Führung. Pauline Mayer traf zwei Dreier, Stephanie McBride setzte weitere offensive Akzente. Nördlingen gewann das erste Viertel mit 20:11.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Angels zunächst spielbestimmend. Nach einem Dreier von Makiyah Williams zum 31:18 in der 16. Minute nahm Berlin eine Auszeit und verkürzte bis zur Halbzeit auf 35:28. Nördlingen ließ bis dahin allerdings sieben von neun Freiwürfen liegen.

ALBA Berlin dreht die Partie in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. ALBA kam durch Alina Hartmann auf 38:34 heran, doch die Angels antworteten mit variablem Offensivspiel und engagierter Verteidigung. Stefanie Kulesza stellte in der 27. Minute mit zwei Freiwürfen auf 51:40, ehe Lena Gohlisch den Rückstand bis zum Ende des dritten Viertels auf 55:50 verkürzte.

Im Schlussabschnitt machte sich bei den Gastgeberinnen der Kräfteverschleiß bemerkbar. Berlin profitierte von seiner größeren Kadertiefe und glich durch Tessa Stammberger in der 33. Minute zum 57:57 aus. Kulesza brachte Nördlingen noch einmal in Führung, bevor Gohlisch in der 36. Minute beim 61:59 die erste Berliner Führung erzielte.

Makiyah Williams verkürzte anschließend auf 61:63. Auch in den letzten 25 Sekunden hatten die Angels noch drei Möglichkeiten zum Ausgleich, konnten jedoch keinen Treffer erzielen. Berlin brachte den Vorsprung schließlich mit Freiwürfen über die Zeit.

Stephanie McBride beste Werferin der Angels

Beste Werferin der Eigner Angels war Stephanie McBride mit 16 Punkten. Makiyah Williams erzielte 15 Punkte, Stefanie Kulesza kam auf zwölf und Pauline Mayer auf zehn Punkte. Nördlingen traf neun von 18 Freiwürfen, holte 40 Rebounds und verwandelte 24 von 59 Würfen aus dem Feld.

Für ALBA Berlin waren Deeshyra Thomas mit 15 sowie Alina Hartmann mit elf Punkten die erfolgreichsten Spielerinnen.