Ratiopharm Ulm steht am Sonntagabend bei den Telekom Baskets Bonn vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Bonner sind im Telekom Dome in dieser Saison noch ungeschlagen.

Tipoff in Bonn ist um 18:30 Uhr, dyn überträgt die Partie live und exklusiv. Nach dem EuroCup-Auftritt im bulgarischen Botevgrad geht es für die Ulmer wieder um Punkte in der easyCredit BBL. Mit vier Siegen aus neun Spielen liegt das Team derzeit auf Rang zehn.

Ulm will an starken Ligaauftritt anknüpfen

Den jüngsten Ligaauftritt gewann Ulm deutlich mit 97:78 gegen Science City Jena. Dabei überzeugte die Mannschaft mit 21 Assists, 14 Steals und einem starken ersten Viertel. In Botevgrad verloren die Ulmer zwar, kämpften sich im Schlussabschnitt aber noch bis auf drei Punkte heran. Zudem entschieden sie das Reboundduell mit 41:29 für sich.

Bonner mit Heimstärke und Treffsicherheit

In Bonn trifft Ulm auf den Tabellendritten. Die Telekom Baskets haben sechs ihrer neun Saisonspiele gewonnen und zuletzt drei Partien in Folge für sich entschieden. Zu Hause steht die Mannschaft bei fünf Siegen aus fünf Spielen.

Die Bonner verfügen über einen eingespielten Kern aus der vergangenen Saison und ergänzten ihren Kader unter anderem um den BBL-erfahrenen Center Leon Kratzer. Eine wichtige Rolle könnte der Kampf um die Offensivrebounds spielen: Ulm erarbeitet sich im Schnitt 10,7 zweite Chancen pro Partie, Bonn kommt auf 12,0 Offensivrebounds.

Zudem treffen die Rheinländer 39,5 Prozent ihrer Dreier, obwohl sie weniger Würfe von außen nehmen als ihre Gegner. John-Michael Wright erzielt von der Bank durchschnittlich 14,3 Punkte und trifft 48 Prozent seiner Dreier. Joel Aminu kommt auf 11,8 Punkte bei einer Dreierquote von 43,2 Prozent. Spielmacher Grayson Murphy verteilt im Schnitt 6,3 Assists. Mit Patrick Heckmann steht außerdem ein ehemaliger Ulmer im Bonner Aufgebot.

Harrelson fordert mehr Konstanz

Ulms Cheftrainer Ty Harrelson erwartet eine schwierige Aufgabe und verweist vor allem auf die Bedeutung von Konstanz. „Wann immer du in Bonn spielst, erwartet dich eine großartige Atmosphäre und viel Tradition. Sie haben einen Kern von Spielern aus dem letzten Jahr zusammengehalten, die bereits miteinander gespielt haben, das gibt ihrem Spiel Stabilität. Für uns ist es eine große Herausforderung. Wir müssen besser auf den Ball aufpassen. Es wird langsam zu einem Thema, das ich jedes Mal aufmache: Es geht um Konstanz“, sagt Harrelson.