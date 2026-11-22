Der Memminger Christkindlesmarkt findet vom 27. November bis 20. Dezember 2026 auf dem Marktplatz statt. Besucher erwarten Musik, Kinderangebote, Ausstellungen, Stadtführungen und festlich geschmückte Stände.

Christkind Franziska und Oberbürgermeister Jan Rothenbacher eröffnen den Markt am Freitag, 27. November, um 17.30 Uhr. Der Bläserchor begleitet die Eröffnung musikalisch. An den Ständen gibt es Glühwein, Punsch und kulinarische Angebote. Zum Auftakt lädt der Memminger Einzelhandel bis 23 Uhr zum „Einkaufen im Lichterglanz“ ein. Am Westertorplatz beginnt um 22 Uhr ein Feuerwerk.

Programm für Kinder und Familien

In der Memminger Himmelsstube erzählen die Kirchengemeinden täglich von 17 bis 17.35 Uhr weihnachtliche Geschichten. An den Samstagen liest das Christkindle dort ab 15 Uhr vor. Der Nikolaus beschenkt die Kinder am Samstag, 5. Dezember, von 15 bis 16 Uhr.

Auf der Bühne an der Großzunft stehen unter anderem der Kasperl und verschiedene Musikgruppen auf dem Programm. Am 20. Dezember wird dort um 18 Uhr das Ergebnis des Bilderwettbewerbs bekannt gegeben und das Siegerbild ausgezeichnet.

Weihnachtsausstellungen im Antonierhaus

Im Innenhof des Antonierhauses sind vom 27. November 2026 bis 10. Januar 2027 lebensgroße Figuren aus Josef Madleners Weihnachtskrippe zu sehen. Der Eintritt ist frei; geöffnet ist dienstags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Im Antoniersaal werden vom 28. November 2026 bis 10. Januar 2027 Motive aus der Ausstellung „Josef Madlener: Weihnacht im Allgäu“ gezeigt. Auch diese Ausstellung ist kostenlos und dienstags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Sie bleibt am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen.

Weitere Termine in der Adventszeit

Am Samstag, 28. November, wird ab 13 Uhr im Welfenhaus ein etwa neun Meter großer Adventskranz gebunden und nach seiner Fertigstellung auf den Marktbrunnen gehoben. In der Rathaushalle können am 12. und 13. Dezember von 12 bis 20 Uhr geschmückte Weihnachtsbäume bewertet werden. Ein Stimmzettel kostet 2,50 Euro. Die Preisverleihung findet am 13. Dezember um 19.30 Uhr statt.

Die Musikschule Memmingen lädt am 12. Dezember um 16 und 19 Uhr zu zwei kostenlosen Weihnachtskonzerten in den Kreuzherrnsaal, Hallhof 5, ein. Spenden sind erbeten.

Stadtführungen rund um Weihnachten

Die Führung „Winterzeit und Sternenzauber“ findet am 20. und 26. Dezember 2026 sowie am 6. Januar 2027 jeweils um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Deutschen Bank am Marktplatz. Die Teilnahme kostet neun Euro; Kinder bis zehn Jahre sind frei.

Die „Winterliche Genusstour“ ist am 26. und 27. November, am 3., 4., 10., 11., 17. und 18. Dezember sowie am 8. Januar 2027 jeweils um 15 Uhr geplant. Treffpunkt ist der Gerberplatz. Die Teilnahme kostet 42 Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren 21 Euro.

Die Führung „Die Magie der Rauhnächte“ gibt es am 26., 30. und 31. Dezember 2026 sowie am 2., 3. und 5. Januar 2027 jeweils um 17 Uhr. Treffpunkt ist der Marktplatz am Brunnen. Die Teilnahme kostet elf Euro; Kinder bis zehn Jahre sind frei. Für die Führungen gelten begrenzte Teilnehmerzahlen. Tickets können online unter tourismus-memmingen.de gebucht werden.

Öffnungszeiten des Christkindlesmarkts

Am Eröffnungstag ist der Markt von 15 bis 23 Uhr geöffnet. Danach gelten montags bis donnerstags sowie sonntags die Zeiten von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Veranstalter ist die Bezirksstelle Memmingen des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller.

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