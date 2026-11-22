Werder Bremen hat das Nordderby gegen den Hamburger SV am 10. Spieltag der Bundesliga mit 4:0 für sich entschieden.

Die Bremer zeigten eine starke Leistung und ließen den Gästen aus Hamburg keine Chance. Marco Friedl brachte Werder in der 55. Minute auf die Anzeigetafel, als er nach einer Ecke aus der Drehung traf. Justin Njinmah erhöhte in der 66. Minute auf 2:0, nachdem er sich am Strafraumeck durchgesetzt hatte und präzise ins lange Eck abschloss. Nur vier Minuten später machte Njinmah mit einem abgefälschten Schuss aus 20 Metern alles klar.

In der ersten Halbzeit war das Spiel noch ausgeglichen, wobei der HSV mehr Ballbesitz hatte, jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen konnte. Die Bremer hingegen lauerten auf Kontergelegenheiten, scheiterten jedoch zunächst an der Präzision im Abschluss. Die beste Möglichkeit vergab Niclas Füllkrug, der aus elf Metern über das Tor schoss.

Nach der Pause übernahm Werder Bremen zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Hamburger fanden kaum noch Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber und wurden durch schnelle Gegenstöße immer wieder in Bedrängnis gebracht. Der HSV versuchte zwar, durch Wechsel neuen Schwung zu bringen, doch die Bremer ließen nichts mehr anbrennen.

In der Schlussphase vergab Füllkrug zunächst noch eine weitere Großchance, als er den Ball an den Pfosten setzte. In der Nachspielzeit machte er es dann aber besser, als er den Ball von der Strafraumkante ins rechte obere Eck jagte. Der HSV konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste sich letztlich klar geschlagen geben. Mit diesem Sieg hält Werder Bremen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze, während der HSV weiter im Mittelfeld der Tabelle verharrt.

Mehr zum Thema: 1. Bundesliga: Schalke und Stuttgart trennen sich torlos · Werder Bremen verlängert mit Cheftrainer Daniel Thioune