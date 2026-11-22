Der FC Augsburg hatte im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 dringend einen Sieg gebraucht. Nach sieben Bundesliga-Spielen ohne Erfolg und zuletzt zwei Niederlagen in Folge stand die Mannschaft von Manuel Baum unter Druck. Gegen ebenfalls angeschlagene Mainzer zeigte der FCA jedoch eine starke Reaktion und belohnte sich vor heimischem Publikum mit drei wichtigen Punkten.

FCA-Fans sorgen für besonderen Auftakt

Schon vor dem Anpfiff setzten die Augsburger Anhänger ein optisches Ausrufezeichen. Mit einer sehenswerten Choreographie erinnerten sie an das 75-jährige Jubiläum des Rosenaustadions und sorgten in der WWK ARENA für einen besonderen Moment. Auf dem Rasen brauchte der FCA anschließend etwas Anlaufzeit, übernahm aber zunehmend die Kontrolle.

Gregoritsch und Bah treffen nach Standards

Nach einer guten Möglichkeit von Anton Kade, der in der 12. Minute knapp am Tor vorbeischoss, belohnte sich Augsburg in der 19. Minute. Eine Ecke von Fabian Rieder verlängerte Yannik Keitel am ersten Pfosten per Kopf. Michael Gregoritsch setzte sich am zweiten Pfosten durch und drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie.

Der FCA blieb am Drücker und ließ Mainz offensiv kaum zur Entfaltung kommen. In der 36. Minute schlug Augsburg erneut nach einer Ecke zu. Wieder war Rieder der Vorbereiter, diesmal landete der Ball über Tim Schnitzer bei Juma Bah, der aus dem Gewühl heraus zum 2:0 einschob.

Die Schlussphase der ersten Hälfte wurde zunehmend hitzig. Ein vermeintlicher Treffer von Yannik Keitel zählte wegen eines Fouls in der Entstehung nicht. Kurz darauf sah FCA-Trainer Manuel Baum Rot, nachdem er bei einem Mainzer Einwurf den Ball nicht freigegeben hatte.

Gregoritsch schnürt den Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Augsburg den besseren Start. Bereits in der 48. Minute erhöhte Gregoritsch auf 3:0. Nach einem Kopfball von Marius Wolf landete der Ball über einen unglücklichen Kontakt von Stefan Posch direkt beim Österreicher, der aus kurzer Distanz eiskalt vollstreckte.

Die Antwort der Mainzer folgte allerdings prompt. Ransford Königsdörffer verkürzte in der 51. Minute mit einem Schuss aus rund 17 Metern auf 1:3. Kurzzeitig keimte bei den Gästen Hoffnung auf, doch der FCA ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Augsburg brachte den Heimsieg souverän ins Ziel

In der Folge kontrollierten die Augsburger die Partie weitgehend. Mainz fand kaum noch Mittel, um die FCA-Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Auf der anderen Seite hatte der eingewechselte Uchenna Ogundu in der 81. Minute sogar das vierte Tor auf dem Fuß, traf mit seinem Abschluss aus 16 Metern aber nur den Pfosten.

Auch Robin Fellhauer sorgte kurz vor Schluss noch einmal für Gefahr, doch Mainzer Torhüter Robin Zentner lenkte seinen Distanzschuss über die Latte. Nach drei Minuten Nachspielzeit war der wichtige Heimsieg schließlich perfekt. Der FC Augsburg besiegte Mainz mit 3:1 und beendete damit seine lange Sieglosserie in der Bundesliga.

FC Augsburg: Dahmen – Schnitzer, Bah, Keitel – Wolf (73. Seol) , Fellhauer, Rieder, Behrens, Kade (90. +3 Kömür), Claude-Maurice (64. Ibrahimovic) – Gregoritsch (73. Ogunda)

1. FSV Mainz 05: Zentner – da Costa (81. Martel), Posch, Potulski – Caci (68. Widmer), Kai. Sano, Mwene (85. Nakuzola), Nebel (46. Königsdorffer), Amiri – Becker (68. Hollerbach), Tietz

Tore: 1:0 Gregoritsch (19.); 2:0 Bah (36.); 3:0 Gregoritsch (49.); 3:1 Königsdörffer (51.)

Gelbe Karten: Fellhauer | Amiri, Posch, Widmer

Rote Karten: Baum (Trainer)

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Alle Fotos vom Spiel von Sebastian Pfister