Mit 26 Punkten führt der ECDC Memmingen die DFEL nach dem 10. Spieltag weiter an. Der 3:1-Erfolg beim ERC Ingolstadt war der neunte Sieg im zehnten Meisterschaftsspiel.

Memmingen legt im ersten Drittel den Grundstein

Nach der vierwöchigen WM-Pause und lediglich zwei gemeinsamen Eistrainingseinheiten erwischten die Indians einen starken Start. Diana Musa und Christina Walker sorgten im ersten Drittel für eine 3:0-Führung. Die weiteren Spielabschnitte endeten 0:0 und 1:0 aus Sicht der Gastgeberinnen.

In den folgenden Dritteln fand der ECDC nicht mehr ganz zum Niveau der Anfangsphase zurück. Ingolstadt kam zu Chancen, doch Torhüterin Chiara Schultes hielt ihr Team im Spiel. In der 44. Minute erkannten die Schiedsrichter den Anschlusstreffer zum 1:3 an. Die Memmingerinnen kritisierten die Entscheidung, weil der Schiedsrichter nach ihrer Wahrnehmung bereits deutlich hörbar abgepfiffen hatte, bevor der Puck die Torlinie überquerte. Weitere Tore fielen nicht.

Indians bleiben an der Tabellenspitze

Mit dem neunten Sieg im zehnten Meisterschaftsspiel behauptete Memmingen die Tabellenführung. Die Indians haben 26 Punkte und liegen damit vor Berlin (21) und Mannheim (20).

Am kommenden Wochenende steht in Berlin das Spitzenspiel zwischen dem Ersten und dem Zweiten an.

„Wir sind mit viel Energie ins erste Drittel gestartet und haben eines unserer besten Drittel der gesamten Saison gespielt. Chiara war zur Stelle, als wir sie brauchten, und hat uns die drei Punkte gesichert“, sagte Headcoach Jim Nagle.

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