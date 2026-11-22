Die EV Lindau Islanders empfangen am Dienstag, 24. November, um 19.30 Uhr die Höchstadt Alligators in der BPM-Arena. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt wollen die Gastgeber vor eigenem Publikum die Revanche und drei Punkte.

Islanders vor englischer Woche

Für Lindau geht es innerhalb weniger Tage Schlag auf Schlag. Auf den emotionalen Heimsieg im Penaltyschießen gegen die zuvor in elf Spielen ungeschlagenen Heilbronner Falken folgte am Sonntag das Gastspiel in Bad Tölz.

Das erste Duell der Saison 2026/27 entschieden die Höchstadt Alligators in einem torreichen Spiel für sich. Nun wollen die Islanders die passende Antwort geben. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle eng beieinander, entsprechend wichtig sind die Punkte im direkten Duell.

Lindauer Defensive muss auf schwedisches Duo achten

Besonders aufpassen muss die Lindauer Defensive auf die beiden schwedischen Kontingentspieler Samuel Eriksson und Jan Malinowski. Sie zählen zu den gefährlichsten Offensivakteuren im Kader der Gäste und können Spiele entscheiden. Die Islanders wollen an ihre Leistung gegen Heilbronn anknüpfen.

Zwischen beiden Teams besteht spätestens seit dem Bayernligafinale 2015 eine ausgeprägte Rivalität. Die Begegnung in Lindau verspricht daher erneut intensiv und umkämpft zu werden. Wer nicht in der BPM-Arena dabei sein kann, kann die Partie kostenpflichtig live bei SpradeTV verfolgen.