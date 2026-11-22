In Aichach-Klingen wurden am Samstagabend durch Steinwürfe zwei Fahrzeuge beschädigt. Zudem beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher am Nachmittag einen geparkten VW Touran und fuhr davon.

Steinwürfe auf der Fuggerstraße

Gegen 20.15 Uhr ging am Samstag, 21. November 2026, die Mitteilung über eine Jugendgruppe ein, die am Straßenrand der Fuggerstraße in Klingen Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben soll. Dabei wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, deren Pkw beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt gegen einen 14-jährigen Beschuldigten unter anderem wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

VW Touran auf Parkplatz beschädigt

Zwischen 15 und 15.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums am Milchwerk in Aichach ein weißer VW Touran beschädigt. Betroffen war die linke hintere Fahrzeugtür. Der Sachschaden beträgt einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird gegen den unbekannten Fahrzeugführer ermittelt. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen.