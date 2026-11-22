Ab Montag, 23. November, fährt die Christkindltram wieder durch Augsburg. Zum Christkindlesmarkt ändern sich außerdem die Fahrwege von Bus und Straßenbahn. Am Moritzplatz steht erneut ein kostenloser Gepäckbus bereit.

Die weihnachtlich geschmückte Straßenbahn ist bis einschließlich Sonntag, 27. Dezember, auf täglich wechselnden Linien unterwegs. Fahrgäste können Wunschzettel für die swa-Wunschbox einwerfen. Mit etwas Glück erhalten Gewinnerinnen und Gewinner noch vor Heiligabend ein persönliches Geschenk. Der Fahrplan soll rechtzeitig unter swa.to/swainachtet veröffentlicht werden.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgt das Jugendorchester Gersthofen JUGGE Offbeat. Live-Musik gibt es am Samstag, 5. Dezember, am Sonntag, 13. Dezember, und am Samstag, 19. Dezember, in der Christkindltram.

Umleitungen rund um den Rathausplatz

Während des Engelesspiels, das in der Adventszeit jeweils von Freitag bis Sonntag stattfindet, ist der Rathausplatz nicht befahrbar. Das gilt auch für die Eröffnung am Montag, 23. November, und den Abschluss des Christkindlesmarkts am Donnerstag, 24. Dezember. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 werden dann im Innenstadtbereich umgeleitet.

Zur Eröffnung sowie am 24. Dezember zwischen 17.30 und 19.15 Uhr fahren die Ersatzbusse B1 und B2 jeweils im 15-Minuten-Takt. Die B1 verbindet die Haltestellen „Pilgerhausstraße“ und „Hauptbahnhof“ über „Karlstraße“ und „Staatstheater“. Die Linie 1 wendet aus Richtung Göggingen kommend am Kö und aus Richtung Lechhausen an der Pilgerhausstraße. Die B2 fährt zwischen „Oberhausen Bf/Helmut-Haller-Platz“ und „Hauptbahnhof“.

Die Straßenbahnlinie 2 wird zwischen Kö und Wertachbrücke über die Strecke der Linie 4 umgeleitet. Während des Engelesspiels wird die Linie 1 jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr abgebrochen. Die Linie 2 fährt in dieser Zeit zwischen Königsplatz und Wertachbrücke ebenfalls über die Trasse der Linie 4.

Während des gesamten Christkindlesmarkts halten die Straßenbahnlinien 1 und 2 am Rathausplatz nur stadtauswärts. Grund sind feste Spezialbarrieren entlang der stadteinwärts führenden Gleise. Von Montag bis Freitag gilt tagsüber ein 7,5-Minuten-Takt, ab 19 Uhr fahren die Straßenbahnen alle 15 Minuten. Samstags gilt von 8 bis 19 Uhr ein Zehn-Minuten-Takt, anschließend ebenfalls ein 15-Minuten-Takt. Sonntags fahren die Bahnen durchgehend alle 15 Minuten.

Kostenloser Gepäckbus am Moritzplatz

Am Merkurbrunnen am Moritzplatz können Besucherinnen und Besucher ihre Weihnachtseinkäufe wieder kostenlos im swa-Gepäckbus zwischenlagern. Der Service läuft von Donnerstag, 26. November, bis einschließlich Samstag, 19. Dezember. Geöffnet ist der Bus donnerstags von 14 bis 20.30 Uhr, freitags von 14 bis 22 Uhr und samstags von 12 bis 22 Uhr.