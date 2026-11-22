Die Jugendredaktion des Augsburger Projekts „Kommunalwahl4you“ hat beim Deutschen Multimediapreis mb21 den Gruppenpreis gewonnen. Das Team setzte sich gegen mehr als 200 Projekte durch.

Die feierliche Preisverleihung fand am Samstagabend in Dresden statt.

17 Videos für junge Menschen

„Kommunalwahl4you“ ist ein medienpädagogisches Projekt der Medienstelle Augsburg des JFF. Beteiligt waren außerdem der Stadtjugendring Augsburg und das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Augsburg.

Zehn Jugendliche produzierten insgesamt 17 Videos für den Social-Media-Kanal des Projekts. Darin erklärten sie unter anderem die Stadtratswahl, die Briefwahl sowie die Begriffe Panaschieren und Kumulieren. Außerdem informierten sie über Wahltermine und erinnerten an die Briefwahl.

Die Jugendlichen recherchierten die Inhalte, entwickelten eigene Ideen und arbeiteten vor und hinter der Kamera. Die Beiträge veröffentlichten sie auf TikTok.

Jury würdigt verständliche politische Bildung

Die Jury hob besonders die verständliche und jugendgerechte Vermittlung politischer Bildung hervor. Das Projekt bringe kommunalpolitische Themen mit einer eigenen Perspektive auf einem Kanal zu seinem Publikum, auf dem junge Menschen unterwegs seien, hieß es in der Begründung.

Der Deutsche Multimediapreis mb21 wird vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum und dem Medienkulturzentrum Dresden veranstaltet. Der Wettbewerb soll junge Menschen dazu ermutigen, digitale Medien selbstbestimmt, kritisch und kreativ zu nutzen.