Die vierte SuperStay LIVE ist am Sonntag nach drei Messetagen in der Messe Augsburg zu Ende gegangen. Mehr als 100 internationale Aussteller und rund 1.700 professionelle sowie private Vermieter standen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Ferienvermietung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz

Im Mittelpunkt standen die wirtschaftlich erfolgreiche Bewirtschaftung von Ferienimmobilien, neue digitale Anwendungen und der Einsatz künstlicher Intelligenz. Das Fachprogramm befasste sich zudem mit Preisgestaltung, Auslastung, professionellem Immobilienmanagement, automatisierten Abläufen und Vermarktung.

Die Aussteller kamen unter anderem aus den Bereichen Einrichtung, Ausstattung, Gästekomfort, Buchungsmanagement und digitale Kommunikation. Nach Angaben der Veranstalter nutzten am Freitag vor allem gewerbliche Betreiber die Messe für Fachgespräche. Am Wochenende waren stärker Privatpersonen mit einer oder wenigen Ferienimmobilien vertreten. Viele Besucher kamen demnach mit konkreten Fragen und Vorhaben nach Augsburg.

Auch rechtliche Entwicklungen waren Thema

Neben wirtschaftlichen und technischen Fragen ging es bei der SuperStay LIVE auch um rechtliche und politische Entwicklungen. Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin des Deutschen Ferienhausverbands, beleuchtete die europäischen Pläne zum Affordable Housing Act und warnte vor möglichen Folgen für die Ferienvermietungsbranche.

Die nächsten Termine

Die SuperStay LIVE wurde 2026 zum vierten Mal in Augsburg veranstaltet. Nach Angaben von Messegeschäftsführer Lorenz A. Rau verbindet das Format Ausstellung, Fachprogramm und Networking und stärkt damit Augsburg als Standort für Fach- und Spezialmessen. Initiator Arne Petersen verwies auf die unterschiedlichen Herausforderungen der Besucher und das praxisnahe Vortragsprogramm.

Die nächste SuperStay LIVE findet vom 22. bis 24. Januar 2027 in Rostock statt. In Augsburg ist die Messe vom 19. bis 21. November 2027 erneut geplant.