Nach einem Streit in einem Hausflur in München-Untergiesing-Harlaching fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Männern.

Angriff in der Candidstraße

Am Freitag, 20. November 2026, gegen 20.20 Uhr, trafen zwei 18-Jährige im Hausflur eines Wohnanwesens an der Candidstraße auf zwei bislang unbekannte Männer. Nach einem kurzen Streit forderten die Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen Wertgegenstände. Einer der Männer verletzte den 18-jährigen Tunesier mit einem spitzen Gegenstand mehrfach am Oberkörper.

Der zweite 18-Jährige ließ daraufhin sein Mobiltelefon zu Boden fallen. Einer der beiden Männer nahm es an sich. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Brudermühlbrücke. Der verletzte 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt vor Ort versorgt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Operation ist sein Gesundheitszustand inzwischen stabil.

Die Polizei leitete mit zahlreichen Streifen, einem Polizeihubschrauber und der Diensthundestaffel eine umfangreiche Fahndung ein. Die Maßnahmen laufen weiter. Das Kommissariat 11 ermittelt und sicherte am Tatort Spuren.

Zeugen, die im Bereich der Candidstraße oder der Brudermühlbrücke Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089 2910-0 an das Kommissariat 11 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Fußgängerin von Trambahn erfasst

In Berg am Laim wurde am Freitag, 20. November, gegen 13 Uhr eine 61-jährige Fußgängerin an der Haltestelle Schlüsselbergstraße schwer verletzt. Die Frau trat nach bisherigen Erkenntnissen hinter einer stadtauswärts fahrenden Trambahn der Linie 21 hervor, um die Gleise zu überqueren. Gleichzeitig fuhr eine weitere Trambahn stadteinwärts durch den Haltestellenbereich.

Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die Frau wurde nach der Erstversorgung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Triebfahrzeugführer blieb unverletzt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Hoher Schaden bei Unfall mit acht Pkw

In Bogenhausen kam ein 32-jähriger BMW-Fahrer am Samstag, 21. November, gegen 0.25 Uhr auf der Prinzregentenstraße stadtauswärts auf Höhe der Hausnummer 122 zu weit nach rechts. Er streifte zunächst zwei geparkte Fahrzeuge und prallte anschließend frontal gegen einen dritten Pkw. Durch den Aufprall wurden vier weitere geparkte Autos ineinander- beziehungsweise aufeinander geschoben.

Der Fahrer aus dem Landkreis Ebersberg blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Sie ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Mann wurde unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols angezeigt. Der Gesamtschaden an den acht beteiligten Fahrzeugen wird auf mehr als 60.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeifälle in München

In Freimann nahm die Polizei am Sonntag, 22. November, gegen 7 Uhr zwei Männer vorläufig fest, die zwei als gestohlen gemeldete E-Scooter bei sich hatten. Die Fahrzeuge waren am 9. November an einem Fahrradabstellplatz am U-Bahnhof Kieferngarten entwendet worden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 51-jährigen Slowaken und einen 25-jährigen Tschechen, beide mit Wohnsitz in München. Die E-Scooter wurden sichergestellt, die Männer erkennungsdienstlich behandelt und wegen Diebstahls angezeigt.

Im Bereich des Joseph-Hörwick-Wegs in Berg am Laim setzten ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstag gegen 19 Uhr zwei E-Scooter und ein E-Bike in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus, der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter 089 2910-0 entgegen.

Im Münchner Hofgarten riefen am Donnerstagabend, 19. November, einige Personen aus einer Gruppe junger Männer lautstark eine Grußformel aus der NS-Zeit. Drei 18-jährige Schweizer wurden als Tatverdächtige identifiziert, zur Polizeiinspektion gebracht und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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