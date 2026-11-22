Die OrangeAcademy Ulm hat am elften Spieltag der 2. Basketball Bundesliga ProA eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen die EPG Baskets Koblenz unterlagen die jungen Ulmer mit 74:88. Nach einem zunächst ausgeglichenen Spielverlauf kostete ein punktloser Abschnitt rund um die Halbzeitpause die Gastgeber den möglichen Erfolg.

Die OrangeAcademy erwischte einen guten Start und zeigte sich vor allem aus der Distanz treffsicher. Nil Failenschmid versenkte im ersten Viertel zwei Dreier, Lucas Fischer und CJ Anthony steuerten jeweils einen weiteren bei. Durch einen Korbleger von Zoran Milicic setzten sich die Gastgeber zwischenzeitlich auf 24:18 ab.

Koblenz ließ sich allerdings nicht abschütteln und glich bis zur ersten Viertelpause zum 28:28 aus. Auch im zweiten Abschnitt blieb die Partie zunächst offen. Mit mehreren spektakulären Dunkings hielten Lucas Fischer und Felix Kiehlneker die OrangeAcademy im Spiel. Zweieinhalb Minuten vor der Halbzeitpause lagen die Ulmer nach einem Dunk von Juom Maker Bol noch knapp mit 43:42 vorne.

18 Punkte in Folge bringen die Entscheidung

Dann folgte der entscheidende Einbruch: Fast sieben Minuten lang gelang den Gastgebern kein einziger Punkt. Koblenz nutzte diese Schwächephase konsequent aus und legte einen beeindruckenden 18:0-Lauf hin.

Vor allem Dragos-Andrej Diculescu brachte die Gäste mit zwei Dreiern nach Ballverlusten der Ulmer auf Kurs. Jayden Williams legte ebenfalls aus der Distanz nach. Aus der knappen Führung der OrangeAcademy wurde so ein deutlicher 43:60-Rückstand. Erst ein Freiwurf von Lucas Fischer beendete die lange Durststrecke. Mit 54:67 ging es in das letzte Viertel.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

Im Schlussabschnitt bewiesen die jungen Ulmer noch einmal Moral. Nach erfolgreichen Dreiern von Nil Failenschmid und CJ Anthony verkürzten sie den Rückstand auf 66:77 und schöpften noch einmal Hoffnung.

Koblenz behielt jedoch die Kontrolle über die Begegnung. Camaron Tongue und Chase Johnson sorgten mit erfolgreichen Aktionen unter dem Korb dafür, dass die Gäste ihren Vorsprung verteidigten. Am Ende musste sich die OrangeAcademy mit 74:88 geschlagen geben. Ausschlaggebend war vor allem der spielentscheidende Lauf der Koblenzer rund um die Halbzeitpause.