Der FC Augsburg hat sich mit einem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 drei wichtige Punkte gesichert. Nach einer schwierigen Phase zeigte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum eine überzeugende Leistung. Neben Doppeltorschütze Michael Gregoritsch standen vor allem Bundesliga-Debütant Tim Schnitzer und Juma Bah im Mittelpunkt. Die Stimmen zum Spiel.

Rieder lobt Mannschaft: „Das war absolut verdient“

Die Erleichterung beim FC Augsburg war nach dem Schlusspfiff in der WWK ARENA deutlich zu spüren. Mit einer konzentrierten Vorstellung und einer starken ersten Halbzeit legten die Fuggerstädter den Grundstein für den Erfolg. Michael Gregoritsch traf doppelt, Juma Bah steuerte einen weiteren Treffer bei.

Fabian Rieder zeigte sich entsprechend zufrieden: „Das war absolut verdient. Wir haben ein super Spiel gemacht, auch wenn sich Mainz in der zweiten Halbzeit gesteigert hat.“

Besonders hob der Mittelfeldspieler den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hervor. Trotz der schwierigen vergangenen Wochen sei das Team ruhig geblieben und habe sich auf die eigene Leistung konzentriert. Angesichts der herausgespielten Möglichkeiten wäre nach Ansicht Rieders sogar ein höherer Sieg möglich gewesen.

Tim Schnitzer erlebt besonderen Bundesliga-Moment

Ein ganz besonderes Spiel war es für FCA-Eigengewächs Tim Schnitzer. Der Nachwuchsspieler stand erstmals in der Bundesliga in der Startelf und absolvierte direkt die gesamten 90 Minuten.

„Natürlich war ich anfangs ein bisschen aufgeregt, aber das hat sich schnell gelegt“, berichtete Schnitzer nach seinem gelungenen Einstand. Seine Mitspieler, der Trainer und die Fans hätten ihm viel Sicherheit gegeben.

Aufgrund der personellen Probleme in der Augsburger Defensive hatte sich sein Einsatz bereits während der Trainingswoche abgezeichnet. Für den Nachwuchsspieler ging mit dem Startelf-Debüt ein großer Wunsch in Erfüllung: „Das war ein großer Moment für mich heute, davon träumt jedes Kind.“

Auch Torhüter Finn Dahmen fand lobende Worte für seinen jungen Mitspieler. Schnitzer habe einen sehr starken und abgeklärten Auftritt gezeigt. Insgesamt habe die neu formierte Abwehr ihre Aufgabe überzeugend gelöst.

Bah feiert ersten Treffer – Keitel spricht von wichtigem Schub

Für Juma Bah hatte der Nachmittag ebenfalls eine besondere Bedeutung. Der Defensivspieler erzielte seinen ersten Treffer für den FCA und zeigte sich anschließend überglücklich.

„Es ist ein überragendes Gefühl, mein erstes Tor erzielt und der Mannschaft damit geholfen zu haben“, erklärte Bah. Der Erfolg sei das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der kontinuierlichen Arbeit trotz der jüngsten Rückschläge.

Yannik Keitel sprach von einem dringend benötigten Erfolgserlebnis. „Das war heute brutal wichtig“, betonte er. Die Mannschaft habe eine starke Trainingswoche hinter sich und die erarbeiteten Inhalte auf den Platz gebracht.

Zwar ärgerte sich Keitel über das Gegentor und seinen nicht anerkannten Treffer, doch die Freude über die drei Punkte überwog deutlich.

Baum lobt Defensive und Nachwuchsarbeit

FCA-Trainer Manuel Baum zeigte sich insbesondere mit dem Zusammenspiel seiner Mannschaft zufrieden. Trotz der ungewohnten personellen Besetzung in der Defensive habe sein Team sowohl gegen als auch mit dem Ball überzeugt.

„Wir haben heute nicht nur gut verteidigt, sondern auch mit dem Ball richtig gut gespielt“, erklärte Baum.

Dass seine Mannschaft auch nach dem Gegentreffer nicht die Kontrolle verloren habe, wertete der Trainer positiv. Zugleich hob er die Bedeutung der eigenen Nachwuchsarbeit hervor. Mit dem Einsatz von Tim Schnitzer habe der Verein erneut gezeigt, dass junge Spieler schrittweise an die Bundesliga herangeführt werden sollen.

Mainz-Trainer Fischer erkennt verdienten Augsburger Sieg an

Auf der Gegenseite herrschte Enttäuschung. Mainz-Trainer Urs Fischer gratulierte dem FCA zum verdienten Erfolg und kritisierte insbesondere den frühen Rückstand nach einer Standardsituation.

„Wir hatten uns viel vorgenommen und wussten eigentlich, was uns heute erwartet“, sagte Fischer. Dennoch sei seine Mannschaft bereits nach 18 Minuten in Rückstand geraten.

Mainz habe zwar eigene Möglichkeiten gehabt, diese jedoch nicht konsequent genutzt. Auch die Bemühungen nach der Halbzeit hätten nicht ausgereicht, um die Partie noch einmal zu drehen. Der späte Anschlusstreffer blieb letztlich ohne entscheidende Wirkung.

FCA will Schwung nach Hoffenheim mitnehmen

Mit dem 3:1 gegen Mainz hat der FC Augsburg nach zuletzt schwierigen Wochen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Neben den drei Punkten dürften insbesondere die geschlossene Mannschaftsleistung und der überzeugende Auftritt der neu zusammengestellten Defensive für zusätzliches Selbstvertrauen sorgen.

Torhüter Finn Dahmen sieht darin eine wichtige Grundlage für die kommenden Aufgaben. Auch Juma Bah richtete den Blick bereits nach vorne: In Hoffenheim müsse die Mannschaft nun an die gezeigte Leistung anknüpfen und weiter hart arbeiten.