Beim Betrieb eines Ethanol-Tischkamins ist in der Nacht zum Sonntag im Nürnberger Stadtteil Gostenhof eine Verpuffung passiert. Eine 51-jährige Frau erlitt mittelschwere Verbrennungen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 03:00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Unteren Kanalstraße. Die Frau betrieb dort einen Ethanol-Tischkamin, als es zur Verpuffung kam. Dabei wurde die Wand zur Nachbarwohnung stark beschädigt. Die beiden betroffenen Wohneinheiten sind derzeit nicht bewohnbar.

Gebäude vorsorglich geräumt

Weil zunächst unklar war, ob die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt worden war, brachten Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg die Bewohner vorsorglich aus dem Haus. Sie konnten in einem bereitgestellten Stadtbus warten.

Nachdem ein Statiker des Technischen Hilfswerks das Gebäude geprüft hatte, konnten die meisten Betroffenen noch in den Nachtstunden in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro, kann aber noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm den Sachverhalt auf und leitete Ermittlungen gegen die 51-Jährige ein. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei untersucht den genauen Ablauf des Geschehens.

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