Das dramatische Duell zwischen den Augsburger Panthern und den Nürnberg Ice Tigers (5:4 nach Penaltyschießen) hat ein nachträgliches Nachspiel. Wie eine Überprüfung durch die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) ergab, hätte der vermeintliche Siegtreffer der Nürnberger in der Verlängerung offenbar zählen müssen. Ursache für die strittige Entscheidung war eine technische Panne beim Videobeweis.

Bei der nachträglichen Analyse wurde festgestellt, dass die offizielle Spieluhr und die Bildaufzeichnung für den Videobeweis nicht korrekt aufeinander abgestimmt waren. Erst nach einer Korrektur der Synchronisierung ließ sich der genaue Zeitpunkt des Treffers ermitteln. Dabei zeigte sich: Der Puck hatte die Torlinie unmittelbar vor Ablauf der Verlängerung überquert.

Den Schiedsrichtern stand während der Partie allerdings nur das fehlerhaft synchronisierte Videomaterial zur Verfügung. Auf Grundlage dieser Aufnahmen entschieden sie deshalb regelkonform auf kein Tor. Nach Paragraf 78.1 des DEL- und IIHF-Regelbuches ist diese Entscheidung endgültig. Ein nachträglicher Protest ist gemäß der Spielordnung der PENNY DEL ausgeschlossen.

Konsequenzen für den AEV?

Für die Augsburger Panther könnte der Vorfall dennoch Konsequenzen haben. Da der Gastgeber für den ordnungsgemäßen technischen Zustand der Spielstätte verantwortlich ist, hat die Liga ein Ermittlungsverfahren gegen den Verein eingeleitet. Welche Folgen sich daraus ergeben, ist bislang offen.