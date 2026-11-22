Bei gewerblichen Dachreinigungsarbeiten in Happurg ist ein 58-jähriger Mann mehrere Meter tief gestürzt und später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Betriebsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag, 21. November 2026, an einem Einfamilienhaus im Höhenweg. Der Mann führte dort gegen 14.30 Uhr Dachreinigungsarbeiten aus, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden stürzte.

Der 58-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch am Abend im Krankenhaus. Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck trafen zunächst Maßnahmen am Unfallort. Die weitere Sachbearbeitung hat die Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Klärung der genauen Unfallursache.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Mittelfranken