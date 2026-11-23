Rund elf Prozent der Menschen in Deutschland gehören einer aktuellen Studie zufolge zu einer Gruppe, die die Forscher als „verlorene Seelen der liberalen Demokratie“ bezeichnen. Das teilte die Universität Duisburg-Essen mit.

Die Politikwissenschaftler Achim Goerres und Conrad Ziller haben für die Untersuchung Daten einer Befragung aus dem Jahr 2023 unter rund 2.000 Erwachsenen in Deutschland ausgewertet. Sie wollten herausfinden, welche psychologischen Motive hinter besonders radikalen politischen Einstellungen stecken und was diese Menschen von anderen politisch Unzufriedenen unterscheidet.

Die Forscher unterscheiden zwei zentrale Motive: das „Need for Chaos“, den Wunsch nach Chaos und Zerstörung, und das „Desire for Greatness“, das Streben nach persönlicher Größe. Beide Einstellungen seien bei den „verlorenen Seelen“ besonders stark ausgeprägt, heißt es. Diese Menschen verbinden den Wunsch nach einer Zerstörung der bestehenden Ordnung mit der Hoffnung, selbst dadurch an Bedeutung zu gewinnen.

Die Studie zeigt zudem, dass die Gruppe politischen Institutionen besonders stark misstraut, häufig populistische Positionen vertritt und auch ihren Mitmenschen wenig Vertrauen entgegenbringt. In einem Experiment zeigte sie nur wenig Bereitschaft, anderen finanziell zu helfen. Überdurchschnittlich häufig neigen die Menschen dieser Gruppe zur AfD oder fühlen sich keiner Partei verbunden.

Die Forscher sehen in der Verbindung aus Zerstörungswillen und dem Streben nach persönlicher Überlegenheit ein besonderes Problem. Diese Haltung erschwere politische Kompromisse und gefährde den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zugleich zeigt die Studie, dass nicht jeder, der einen grundlegenden Wandel fordert, demokratische Werte ablehnt. Die Forscher identifizierten auch Menschen, die radikale Veränderungen wünschen, ohne selbst nach Macht und Größe zu streben.

Ob die „verlorenen Seelen“ für die Demokratie dauerhaft verloren sind, lasse sich aus den Daten nicht ableiten, sagte Goerres. „Aber wenn rund jeder Neunte die bestehende Ordnung am liebsten zerstören würde, stellt das demokratische Parteien vor ein grundlegendes Problem: Wie nämlich erreicht man Menschen, die nicht mehr an Veränderungen innerhalb des Systems glauben, sondern das System selbst ablehnen?“

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