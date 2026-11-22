Während eines Gottesdienstes in einer Kapelle in Bad Grönenbach klagten Besucher am Sonntagmorgen über Atembeschwerden und Übelkeit. Einsatzkräfte stellten eine sehr hohe Kohlenmonoxid-Konzentration fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es 56 Leicht- und Mittelschwerverletzte. Feuerwehr und Rettungsdienst brachten alle Personen aus der Kapelle zunächst zur Sichtung und medizinischen Versorgung in das Feuerwehrhaus Bad Grönenbach. Anschließend wurden sie zur weiteren Behandlung auf verschiedene umliegende Krankenhäuser verteilt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Heizgerät schaltete offenbar nicht automatisch ab

Der 70-jährige Messner hatte gegen 6 Uhr ein erst wenige Wochen zuvor angeschafftes Heizgerät eingeschaltet, mit dem die Kapelle beheizt wurde. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltvorrichtung, die es bei einer zu hohen Kohlenmonoxid-Konzentration selbstständig abschalten soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand funktionierte diese Vorrichtung wegen eines technischen Defekts oder eines Bedienungsfehlers nicht ordnungsgemäß. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Insgesamt waren fünf Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen und eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Memmingen im Einsatz. Die Feuerwehren Bad Grönenbach und Wolfertschwenden rückten mit sechs Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften aus. Der Rettungsdienst von Maltesern, Rotem Kreuz und Johannitern war mit etwa 25 Fahrzeugen und 62 Kräften beteiligt.

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