Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Langensendelbach haben Unbekannte hochwertige Handtaschen und Schmuck im Wert eines hohen fünfstelligen Eurobetrags gestohlen.
Die Täter verschafften sich am Sonntagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu dem freistehenden Haus im Eichenweg im Landkreis Forchheim. Neben dem hohen Entwendungsschaden entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.
Auffällig ist außerdem, dass ein weißer Vorhang aus dem Anwesen fehlt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter ihn nutzten, um ihre Beute einzuwickeln und abzutransportieren.
Kriminalpolizei sucht Zeugen
Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Sonntagnachmittag im Bereich des Eichenwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.
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