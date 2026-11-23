Vor dem Black Friday warnt die Polizei in Niederbayern vor gefälschten Online-Shops, Phishing-Mails und weiteren Betrugsmaschen. Mehrere Menschen bezahlten bereits für Waren, die nicht geliefert wurden.

Mehrere Käufer erhalten keine Ware

Ein 35-Jähriger aus der Gemeinde Prackenbach wollte einen vermeintlich günstigen Hochdruckreiniger kaufen. Er überwies 300 Euro auf ein italienisches Konto, doch die Ware wurde nicht geliefert. Auch ein 55-Jähriger aus Massing wollte vergangene Woche über eine gefälschte Internetseite günstige Holzbriketts kaufen. Trotz der Bezahlung erhielt er die Ware nicht. Die Polizeiinspektion Eggenfelden ermittelt wegen des Verdachts des Betruges.

Eine 72-Jährige aus Grafenau bezahlte knapp 300 Euro für günstige Holzpellets. Eine Lieferung erfolgte nicht, zudem ist der Betreiber der Internetseite nicht mehr erreichbar. Fake-Shops wirken häufig wie bekannte Marken oder große Online-Händler und werben mit unrealistisch niedrigen Preisen. Nach einer Zahlung per Vorkasse ist eine Rückerstattung des Kaufpreises in der Regel kaum möglich.

Auch Phishing-Mails und SMS sind ein Risiko

Beim sogenannten Phishing locken gefälschte E-Mails oder SMS auf täuschend echte Anmeldeseiten. Dort versuchen Kriminelle, Zugangsdaten für das Online-Banking, Kundenkonten oder Kreditkarten zu stehlen. Die Polizei empfiehlt deshalb, vor einer Bestellung mehrere Punkte zu prüfen:

Das Impressum sollte eine vollständige Anschrift, Kontaktmöglichkeiten und einen Vertretungsberechtigten enthalten.

Bei extremen Preisnachlässen ist besondere Vorsicht angebracht.

Die Internetadresse sollte mit „https://“ beginnen und ein geschlossenes Schloss-Symbol im Browser anzeigen.

Wenn ausschließlich Vorkasse oder Überweisung angeboten wird, sollte vom Kauf Abstand genommen werden.

Bankdaten und Passwörter sollten niemals über Links in E-Mails oder SMS eingegeben werden. Stattdessen sollte die offizielle Internetseite des Anbieters direkt aufgerufen werden.

Wer bereits Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte keine weiteren Zahlungen leisten und umgehend die Bank informieren. Je nach Möglichkeit können Konten gesperrt oder Zahlungen gestoppt werden. Außerdem empfiehlt die Polizei, bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Online-Wache der Bayerischen Polizei Anzeige zu erstatten.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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