Nach dem Sieg über den bisherigen Tabellenführer Nürnberg legten die Augsburger Panther am Sonntag in Schwenningen nach. Bei den Wild Wings präsentierten sich die Fuggerstädter in guter Auswärtsform und holten sich mit einem 5:4 verdient alle drei Zähler.

Schlussendlich hatten die Augsburger Panther am Freitag mit einer guten Portion Glück (siehe eigener Beitrag) die Nürnberg Ice Tigers besiegen und die eigene kurze Niederlagenserie beenden können. Nach dem Bis-dahin-Tabellenführer aus Franken hatte es der AEV mit Schwenningen mit einem Team auf Augenhöhe zu tun. Die Mannschaft von Trainer Bill Peters wollte beweisen, dass das Erfolgserlebnis vom ersten Spiel des Wochenendes keine Eintagesfliege war. Wie schon am Freitag sollten die Zuschauer ein tolles Eishockeyspiel zu sehen bekommen. Beide Mannschaften erarbeiteten sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Martinsson markierte in Überzahl für die Wild Wings den ersten Treffer (13.), den der AEV durch Busdecker noch vor der ersten Sirene ausgleichen konnte (19.).

Starkes Mitteldrittel des AEV

Zurück auf dem Eis erhöhten die Panther die Schlagzahl und gingen nur gut eineinhalb Minuten nach dem Wiederbeginn durch Toporowski in Führung. Mit einem Powerplaytreffer von Wohlgemuth und dem zweiten Busdecker-Tor des Abends zogen die Gäste aus der Fuggerstadt noch vor dem zweiten Pausentee deutlich davon. Starke zwanzig Minuten der Augsburger, in denen Alexander Blank mit seiner Vorlage beim 3:1 im 15. Spiel in Serie eine Torbeteiligung beisteuerte. Der erst am Freitag aufgestellte Teamrekord wurde damit weiter ausgebaut.

Spannende Schlussphase

Schwenningen wollte sich vor eigenem Publikum aber nicht vorzeitig geschlagen geben und meldete sich durch einen schnellen Treffer von Bassen zurück im Spiel (43.). Ging da noch etwas für die Schwäne? Die Hausherren waren jetzt wieder deutlich besser in der Partie, auch AEV-Schlussmann Ancicka hatte immer wieder eingreifen müssen. Als Cornel sieben Minuten vor dem Ende auf 2:4 stellen konnte, war der Glaube an Punkte wieder intakt. Toporowski verpasste den Bemühungen des SERC mit seinem zweiten Treffer zwar einen Dämpfer (55.), aber keinen K. o.. Schwenningen nahm den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis und belohnte sich für dieses Risiko. Ortegas 4:5 sollte aber am späteren Sieger Augsburger Panther nichts mehr ändern.

Wichtige Punkte vor englischer Woche

Fünf wichtige Punkte wanderten an diesem Wochenende auf das Konto der bayerischen Schwaben, die wieder auf dem ersten Platz für die 1. Playoff-Runde stehen. Bereits am Dienstag gilt es, diesen gegen Aufsteiger Krefeld Pinguine zu verteidigen, bevor es am ersten Adventwochenende knüppeldick kommen wird. Nachdem am Freitag mit dem Meister aus Berlin wieder ein Spitzenreiter seine Visitenkarte im Curt-Frenzel-Stadion abgegeben hat, geht es für den AEV beim Tabellenvierten Mannheim in den Sonntag.