Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf Berichte reagiert, wonach Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen will.

Zu dem konkreten Sachverhalt könne er „nichts mitteilen“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag der dts Nachrichtenagentur. Klar sei, dass Weltraumsicherheit ein Thema für das Wehrressort sei. Das Thema Nuklearwaffen im Weltraum sowie alle weiteren Gefahren der militärischen Nutzung des Weltraums seien auch in der Weltraumsicherheitsstrategie verankert.

Regierungssprecher Stefan Kornelius verwies auf Nachfrage zudem darauf, dass der Nationale Sicherheitsrat sich zuletzt unter anderem mit der veränderten Sicherheitslage im Weltraum befasst und die Prioritäten der deutschen Weltraumpolitik nochmal bekräftigt habe. Diese Beratungen seien aber geheim, weswegen er keine weiteren Ergänzungen dazu machen wolle.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte derweil, dass die Stationierung einer Nuklearwaffe im Weltall ein „eklatanter Bruch“ des Weltraumvertrags von 1967 wäre. „Gemeinsam mit Verbündeten und Partnern hat Deutschland im Jahr 2024 unter anderem eine Resolution in die Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebracht, die zur Einhaltung des Weltraumvertrags und zum Verzicht auf die Entwicklung derartiger Waffen aufruft.“ Die Bundesregierung stehe zu dem Thema im Rahmen internationaler Foren und Organisationen sowie bilateral im regelmäßigen Austausch mit Partnern und Verbündeten, so der Sprecher.

WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ hatten zuvor unter Berufung auf westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND), berichtet, dass ein atomar bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könnte. Dort wäre er den Informationen zufolge innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.

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