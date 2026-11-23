Der Chef der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Josef Aschbacher, warnt vor einem Atomangriff im Weltraum. Ein solcher wäre „das ultimative Horrorszenario“ und „genauso bedrohlich wie ein Atomkrieg auf der Erde“, sagte Aschbacher dem „Handelsblatt“. Der Schauplatz sei ein anderer, aber die Gefahr genauso groß. „Wir alle arbeiten daran, dass es niemals so weit kommt“, sagte er.

Medienberichten zufolge plant Russland, noch in diesem Jahr eine Atomwaffe im Weltall zu stationieren. Der Satellit Sputnik S könnte mit einem nuklearen Sprengstoff bestückt werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht, um westliche Staaten von der Unterstützung der Ukraine abzuhalten.

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