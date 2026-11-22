Der frühere Vizekanzler Robert Habeck sieht die Arktis als Schauplatz eines neuen globalen Machtkampfs zwischen Russland, China und den USA und warnt Europa vor geopolitischer Bedeutungslosigkeit. „Die drei Supermächte Russland, China, USA dringen vor und sind im Grunde dabei, diese Welt unter sich aufzuteilen“, sagte Habeck im Security Sunday Podcast von Politico.

Mit dem Klimawandel verändere sich die strategische Bedeutung des Hohen Nordens grundlegend. „Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte entsteht dort oben ein Ozean“, sagte Habeck. Das schmelzende Eis mache neue Schifffahrtsrouten sowie den Zugang zu „kritischen Mineralien, Rohstoffen, Öl und Gas“ möglich.

Besonders scharf ging der frühere Grünen-Chef mit US-Präsident Donald Trump ins Gericht. Trump sei „nicht Partner Europas im Sinne der europäischen Idee von Demokratie, Freiheit und Frieden, sondern eher eine Gefahr“. Die Debatte um Grönland wertet Habeck als Ausdruck eines neuen geopolitischen Denkens. Hinter den Ansprüchen stünden „Öl, Gas und seltene Erden“. Zugleich seien „Größenwahn, Korruption und Selbstbereicherung“ prägende Elemente von Trumps Politik.

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete Habeck als „Imperialisten“, dessen Handeln „aggressiv imperialistisch“ sei. Das schmelzende Eis verschärfe die russischen Sicherheitsinteressen zusätzlich. Russland investiere massiv in seine militärischen Fähigkeiten in der Arktis. Zusammen mit ideologischen Großreichsphantasien sei das „eine toxische Mischung“.

Mit Blick auf China warnte Habeck vor einer strategischen Unterschätzung Pekings. China denke nicht in Wahlperioden, sondern in Generationen. „Langfristig heißt bei China eben nicht drei Jahre, sondern dreißig Jahre oder hundert Jahre“, sagte er. Peking nutze die sogenannte Polare Seidenstraße, um Handelswege, Infrastruktur und Einflussräume zu erschließen. Europa drohe die Entwicklung erneut zu verschlafen. „Wenn wir in zehn Jahren feststellen, dass es doch vielleicht eine gute Idee ist, dort oben unterwegs zu sein, dann stecken schon überall chinesische Fahnen im Boden.“

Zugleich sieht Habeck Spannungen zwischen Moskau und Peking. China nutze Russlands Schwäche infolge des Ukraine-Kriegs aus und mache das Land wirtschaftlich zunehmend abhängig. Als Beispiel nannte er die Verhandlungen über die Gaspipeline Power of Siberia 2. Europa müsse diese Interessengegensätze stärker für die eigene Politik nutzen. „Es könnte sich lohnen, mit kluger Diplomatie einen Keil zwischen beide Staaten zu treiben“, sagte er.

Besonders kritisch äußerte sich Habeck zur Rolle Europas. „Europa ist uneins“, sagte er. Während die Großmächte Machtpolitik betrieben, verwalte Europa den Status quo. „Wir machen keine Machtpolitik.“ Die Folge sei, dass wichtige Entscheidungen zunehmend ohne die Europäer getroffen würden.

Für die EU fordert Habeck deshalb mehr strategische Geschlossenheit. Die Grundfrage laute, „wer spricht eigentlich für Europa“. Die derzeitige Praxis, mit zahlreichen Vertretern aufzutreten, sende ein Signal der Schwäche. Mit Verweis auf seine eigene Zeit bei den Grünen sagte Habeck: „Wenn wir irgendwo zu sechst aufgelaufen sind, dann war das immer das Zeichen: Wir konnten uns nicht einigen.“

Deutschland müsse dabei eine Führungsrolle übernehmen, allerdings ohne Dominanzanspruch. Europas größte Volkswirtschaft müsse „aus der zweiten Reihe führen“ und gemeinsame europäische Lösungen ermöglichen. Seine zentrale Warnung: „Europa darf in dieser Welt der Raubtiere nicht nur die Schmusekatze sein. Die wird nämlich aufgefressen.“