Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.075 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Auto-Werte Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz, am Ende Infineon, die Commerzbank und Bayer.

„Die Entspannung hat nicht lange anbehalten. Die KI-Sorgen sind zurück an den Börsen“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die hohen Investitionen und die perspektivischen zukünftigen Gewinne würden erneut kritisch hinterfragt. „Viele haben die starke Erholung offensichtlich zum Verkaufen genutzt. Jetzt ist die große Frage, wie tief die Kurse fallen müssen, um in großem Stil Käufer anzulocken.“

„Treten die zukünftigen Gewinne so ein, wie aktuell erwartet, sind Tech-Werte günstig bewertet“, so Altmann. „Das Drei-Jahres-Forward-KGV des NASDAQ 100 liegt bei unter 14 und damit jetzt sogar niedriger als beim Weihnachtscrash im Jahr 2018. Das war nach den Zwischenwahlen in Trumps erster Präsidentschaft.“ Niedriger als aktuell sei das Drei-Jahres-Forward-KGV zuletzt im Jahr 2013 gewesen. „Revisionen der Gewinnerwartungen würden diese Rechnung jedoch kippen“, so der Analyst.

Beim Dax geht der Kampf um die 200-Tage-Linie unterdessen in eine neue Runde. Aktuell verläuft diese exakt bei 25.000 Punkten. „Viele Handelsmodelle und auch viele technisch orientierte Anleger nutzen diese Linie als Kauf- bzw. Verkaufssignal. Ein nachhaltiges Unterschreiten hätte das Potenzial, weitere Verkäufe auszulösen“, sagte Altmann.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0936 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9144 Euro zu haben.

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