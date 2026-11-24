Im Baumarkt oder an der Tankstelle stehen oft Dutzende Kanister nebeneinander, viele sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Wer Öl für seinen Fiesta sucht, sollte nicht nach Farbe oder Preis greifen, sondern das Etikett lesen. Bei Frost zählt das besonders, denn beim Kaltstart muss das zähe Öl in Sekunden überall im Motor sein.

Was die Zahlen vor und nach dem W bedeuten

5W-20, 5W-30 oder 0W-20 beschreiben die Viskosität. Das W steht für Winter. Je kleiner die Zahl davor, desto schneller fließt das Öl nach dem Kaltstart. Die zweite Zahl gilt für den warmen Motor und ist auf seine Bauweise abgestimmt. Dicker ist deshalb nicht automatisch besser.

ACEA und API reichen nicht

ACEA ist die europäische Norm, API die amerikanische. Beide beschreiben eine Grundqualität. Ob das Öl in Ihren Motor gehört, verraten sie aber nicht.

Die Ford-Nummer entscheidet

Ford legt eigene Normen fest. Man erkennt sie an den Buchstaben WSS, etwa WSS-M2C948-B. Wichtig ist auch die Wortwahl.

„Freigabe“ oder „approved“ heißt, Ford hat das Öl geprüft.

„Erfüllt die Anforderungen“ heißt, der Ölhersteller sagt das selbst.

Fehlt die Ford-Nummer ganz, bleibt der Kanister besser im Regal.

So finden Sie die Norm für Ihren Fiesta

Eine Norm für alle Fiestas gibt es nicht. Am schnellsten hilft das Serviceheft. Sind die Unterlagen weg, helfen die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein (Felder 2.1 und 2.2) oder der Motorcode weiter. Damit findet man online schnell das passende Motoröl samt Norm und Füllmenge. Auch jede Werkstatt kann das über die Fahrgestellnummer herausfinden.

Einige Beispiele aus dem Handel.

Produkt Geeignet für Viskosität Ford-Norm LIQUI MOLY Special Tec F ECO 5W-20 EcoBoost, Longlife 5W-20 WSS-M2C948-B MANNOL Energy Ultra JP 5W-20 EcoBoost, günstige Wahl 5W-20 WSS-M2C948-A/-B CASTROL Magnatec Professional Ford E 5W-20 EcoBoost 5W-20 WSS-M2C948-B MANNOL LEGEND EXTRA 0W-30 TDCi-Diesel mit Partikelfilter 0W-30 WSS-M2C950-A MANNOL O.E.M. 7707 5W-30 ältere Duratec- und TDCi-Motoren 5W-30 WSS-M2C913-D

Entscheidend bleibt die Norm aus Ihrem Serviceheft, nicht der Markenname.

Beim 1.0 EcoBoost genauer hinschauen

Bei diesem Dreizylinder laufen Zahnriemen direkt im Öl. Bei älteren Versionen betrifft das Nockenwellen- und Ölpumpenriemen, bei neueren ab etwa 2019 nur noch den Ölpumpenriemen. Freigegeben sind laut AUTO BILD 5W-20 nach WSS-M2C948-B und 0W-20 nach WSS-M2C954-A1. Falsches Öl kann den Riemen schneller verschleißen lassen. Also Norm einhalten, Intervalle beachten, Belege aufheben.

Ölwechsel selbst gemacht

Öl, neuer Ölfilter, neuer Dichtring für die Ablassschraube, Auffangwanne. Motor kurz warmlaufen lassen und das Auto sicher aufbocken. Altöl ablassen, Filter tauschen, Schraube mit neuem Dichtring eindrehen. Frisches Öl einfüllen, Motor kurz laufen lassen, Peilstab prüfen.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung am Fiesta der sechsten Generation. Bei anderen Baujahren kann der Filter anders aussehen, die Reihenfolge bleibt gleich.

Auf der Straße ist ein Ölwechsel meist verboten, besser geht es in der Garage oder einer Selbsthilfewerkstatt. Händler, die Motoröl verkaufen, nehmen die gleiche Menge Altöl kostenlos zurück. Kassenbon also aufheben.

Fünf Liter Markenöl mit Ford-Freigabe kosten grob 30 bis 60 Euro, ein Filter etwa 5 bis 15 Euro. Das sind ungefähre Werte, aktuelle Preise bitte vor dem Kauf vergleichen.