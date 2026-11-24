Eine Versammlung mit mehreren Hundert Teilnehmern führt am Mittwoch, 25. November 2026, durch die Nürnberger Innenstadt. Von 17:30 bis 21:00 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer entlang der Strecke mit Verkehrssperren und länger andauernden Behinderungen rechnen.

Der Aufzug beginnt am Aufseßplatz und führt über die Landgrabenstraße, Gibitzenhofstraße, den Steinbühler Tunnel, die Steinbühler Straße und den Frauentorgraben zum Färbertor. Anschließend verläuft die Strecke über die Färberstraße, Karolinenstraße, Königstraße, den Lorenzer Platz und die Theatergasse bis zum Hallplatz.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Strecke im genannten Zeitraum nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

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