In der Augsburger Bahnhofstraße ist zwischen dem 20. und 23. November ein E-Bike gestohlen worden.

Das Fahrrad der Marke Victoria war an einem Fahrradständer gesichert. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter durchtrennten das Schloss und entwendeten das E-Bike. Der Entwendungsschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich, außerdem entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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