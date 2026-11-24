Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in der Philippine-Welser-Straße hat am Montagnachmittag eine 49-jährige Frau bis zum Eintreffen der Polizei angehalten. Die Frau soll dort einen Mantel im hohen zweistelligen Wert stehlen wollen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 23. November 2026, gegen 15 Uhr in der Augsburger Innenstadt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls gegen die 49-Jährige.

Nach Angaben der Polizei besitzt die Frau die deutsche Staatsangehörigkeit.

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