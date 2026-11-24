In Augsburg haben unbekannte Täter am Montag zwei Seniorinnen mit Schockanrufen getäuscht und Bargeld sowie Wertgegenstände erbeutet. Weitere Betroffene erkannten den Betrug rechtzeitig.

Zwei Fälle in Hochfeld und Hochzoll

Im Stadtteil Hochfeld übergab eine 73-Jährige Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich und Wertgegenstände. Eine unbekannte Frau hatte sich telefonisch weinerlich gemeldet und mit einer der Tochter ähnlichen Stimme gesprochen. Unter Berufung auf einen angeblichen Unfall versuchten die Täter, die Frau zur Zahlung zu bewegen, um eine vermeintliche Verhaftung zu verhindern. Die Kommunikation erfolgte ausschließlich auf Russisch. Über längere Zeit kontaktierten die Täter die Frau wiederholt von verschiedenen Telefonnummern aus auf ihrem Mobiltelefon und über ihren Festnetzanschluss.

In Hochzoll übergab eine 75-Jährige Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Zunächst gab sich eine Täterin als Tochter aus, anschließend trat eine weitere Täterin als Polizeibeamtin auf. Die Frauen behaupteten, die Tochter sei nach einem Unfall, bei dem ein Junge ins Koma gefallen sei, in Haft. Eine Zahlung sollte angeblich verhindern, dass die betroffene Familie Anzeige erstattet.

Der bislang unbekannte Geldabholer wird als etwa 25-jähriger Mann mit europäischem Aussehen beschrieben. Er soll ungefähr 165 Zentimeter groß gewesen sein, Russisch gesprochen und einen schwarzen Mantel mit Kapuze getragen haben. Der Mann hatte laut Beschreibung keine Gesichtsbehaarung und trug keine Brille.

Weitere Versuche und Hinweise der Polizei

Im gesamten Stadtgebiet kam es zu weiteren Betrugsversuchen. In diesen Fällen bemerkten die Betroffenen die Täuschung rechtzeitig und beendeten die Telefonate. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Täter bei sogenannten Schockanrufen Ängste auslösen und Seniorinnen und Senioren dadurch zur Übergabe von Bargeld oder anderen Vermögenswerten bringen. Angehörige werden gebeten, ältere Menschen über die Masche zu informieren. Die Bayerische Polizei will mit der Präventionskampagne #NMMO zusätzlich vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie kein Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen Sie Angaben durch einen eigenen Anruf bei der Behörde oder bei Angehörigen unter einer bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer einer Behörde selbst heraus.

Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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