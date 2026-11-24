Die Stiftung Kindergesundheit drängt auf mehr Schutz für Kinder in der digitalen Welt. Ein gesundes Aufwachsen in der digitalen Welt erfordere Schutz, Befähigung und Teilhabe, heißt es im Kindergesundheitsbericht 2026 der Stiftung, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Die Stiftung stellte dabei Handlungsempfehlungen vor, die auf Erkenntnissen einer Expertenkommission basieren, die sich mit dem Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt befasst hat. Diese Empfehlungen umfassen unter anderem die „gesundheitsförderliche Gestaltung“ der Mediennutzung, wobei nicht nur die Bildschirmzeit, sondern auch Alter, Inhalte und die Begleitung durch Erwachsene entscheidend seien.

Kinder und Jugendliche müssten zudem vor digitalen Gefahren wie suchtfördernden Designs geschützt werden, die die Verweildauer auf Plattformen maximieren sollen. Die Stiftung betonte, dass psychologische und medizinische Hilfen sowie einheitliche Standards für Prävention und Behandlung von problematischer Mediennutzung ausgebaut werden sollten. Zudem sei es wichtig, die Digitalisierung in der Pädiatrie am Kindeswohl auszurichten und digitale Angebote gezielt für Prävention und Gesundheitsförderung einzusetzen.

Eltern sollten in ihrer Medienerziehung gestärkt werden, ohne allein verantwortlich gemacht zu werden. Es brauche verlässliche Beratungsangebote, um auch Familien mit Zugangshürden zu erreichen, hieß es. Weiterhin sei es notwendig, Medienbildung und digitale Gesundheitskompetenz im Bildungssystem zu verankern und KI-Anwendungen, die Nähe oder Freundschaft simulieren, wirksam zu regulieren. Die Stiftung fordert zudem gesetzliche Maßnahmen, um den Jugendschutz bei Plattformen durchzusetzen und sichere, altersgerechte Zugänge zu digitalen Angeboten zu gewährleisten.