Hollywoodstar Robert De Niro, bekannt als Kritiker des US-Präsidenten, hat keine Lust mehr, sich über Donald Trump auszulassen. Es gebe so viel Negativität wegen Trump und den Leuten in seinem Umfeld, die ihm das ermöglicht hätten, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Es ist schrecklich. Ich habe es satt, über Donald Trump zu reden. Er hat so viel Negativität verbreitet, das ist ansteckend und bringt Menschen dazu, sich auf eine Weise zu verhalten, die man ihnen nie zugetraut hätte.“

Seine neue Devise sei, dem etwas Positives entgegenzusetzen. Deshalb kämen Filme wie „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ gerade zur rechten Zeit, sagte der Schauspieler, der ab dem 26. November in dem gleichnamigen Film gemeinsam mit Ben Stiller im Kino zu sehen ist. Angesichts all dessen, was gerade auf der Welt passiere, und all der Negativität fühle sich das „einfach richtig“ an. So etwas brauche man jetzt. Eine solche Komödie bringe in Krisenzeiten „ein wenig Erleichterung“.

Sein Schauspielkollege Ben Stiller ergänzte gegenüber dem RND, es liege in der „menschlichen Natur“, dass Menschen lachen möchten. In diesen Filmen gehe es auch um Beziehungen und darum, wie man eine Verbindung zueinander aufbaue, was dabei im Weg stehe und letztendlich darum, was im Leben „wirklich wichtig“ sei. Das sei im Moment „auf jeden Fall eine willkommene Sache“.