Bei einem länder- und behördenübergreifenden Fahndungseinsatz auf der A72 und A93 kontrollierten Einsatzkräfte knapp 200 Personen. Zwei Fahrzeugführer stehen im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Mehrere Verstöße festgestellt

Die Grenzpolizeiinspektion Selb koordinierte die Kontrollen am 22. November von 15 bis 23 Uhr auf der A72 an der Landesgrenze zwischen Bayern und Sachsen sowie auf der A93. Mehr als 40 Einsatzkräfte waren beteiligt, darunter 22 aus Oberfranken. Unterstützt wurde die Grenzpolizei von den Zentralen Einsatzdiensten Hof, der Verkehrspolizei Hof, der Bundespolizeiinspektion Selb und der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Zwickau.

Kontrolliert wurden 66 Fahrzeuge, zwei Busse und ein Lastwagen. Bei beiden Fahrzeugführern reagierten die Schnelltests auf THC und Kokain. Die Polizei veranlasste jeweils eine Blutentnahme. Außerdem stellten die Einsatzkräfte zwei unerlaubt über die Grenze eingeführte Joints, ein Butterflymesser und ein verbotenes Pfefferspray sicher.

Ein Fahrer transportierte 28 Stangen Zigaretten und damit deutlich mehr als erlaubt. Die Kontrolleinheit Verkehrswege Selb übernahm in diesem Fall die weitere Sachbearbeitung.

VW nach Fahrt ohne Fahrerlaubnis beschlagnahmt

Ein 30-jähriger Serbe fuhr ohne Fahrerlaubnis in die Kontrolle. Nach Angaben der Polizei kündigte er an, erneut fahren zu wollen. Die Beamten beschlagnahmten deshalb seinen VW und ließen das Fahrzeug abschleppen.

An dem Einsatz beteiligten sich gemischte Streifenteams aus Bayern und Sachsen sowie aus Bayern und der Bundespolizei. Die Kontrolleinheit Verkehrswege Selb setzte unter anderem einen Scan-Van, einen Rauschgiftspürhund und technische Detektionsgeräte ein.

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