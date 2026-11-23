Nach dem Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die kalte Progression 2027 doch noch vollständig abbauen zu wollen, wächst unter CDU-Ministerpräsidenten die Zustimmung.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte der „Bild“: „Soll ausgerechnet unter einer unionsgeführten Bundesregierung das Prinzip nicht mehr gelten, dass die kalte Progression ausgeglichen wird? Das war über Jahrzehnte selbstverständlich. Und das muss es auch bleiben.“ Kretschmer sagte, die CDU sei die Partei des Mittelstands und „derjenigen, die jeden Morgen aufstehen, arbeiten, etwas leisten, ein oder zwei Kinder haben, sich um ihre Angehörigen kümmern“. Diese Menschen trügen das Land. Diese Menschen erwarteten zu Recht, dass am Ende des Monats auch etwas mehr von ihrem Einkommen übrig bleibe. Deshalb müsse die kalte Progression ausgeglichen werden, so Kretschmer.

Wie die „Bild“ weiter schreibt, ist auch Hessens Regierungschef Boris Rhein offen für einen vollständigen Abbau der kalten Progression 2027. Sollte auch der Bund mitziehen, werde man die Reform mittragen und den entsprechenden Beitrag leisten, hieß es laut der „Bild“ aus der hessischen Staatskanzlei.

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