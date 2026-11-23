Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt es ab, eine Dunkelfeldstudie zu Sexismus beim Bundeskriminalamt und bei der Bundespolizei anfertigen zu lassen. Das ergibt sich aus der Antwort seines Hauses auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, aus der das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte eine solche Studie unlängst für die Bundeswehr vorgestellt.

Der Bundesregierung lägen „keine Angaben zur Zahl der gemeldeten Fälle von Sexismus und sexuellen Übergriffen gegen Frauen beim Bundeskriminalamt und bei der Bundespolizei vor“, heißt es in der Antwort. Sie messe dem Schutz aller Beschäftigten vor geschlechtsbezogener Diskriminierung, sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen zwar hohe Bedeutung bei. „Zur Prävention entsprechender Vorkommnisse und zur Unterstützung Betroffener sensibilisieren das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei ihre Beschäftigten aktiv.“ Weiter heißt es jedoch: „Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand sieht die Bundesregierung keinen Anlass, eine Dunkelfeldstudie im Sinne der Fragestellung durchzuführen.“

72 Prozent aller befragten Soldatinnen gaben laut Bundeswehr-Dunkelfeldstudie an, im Laufe ihrer Dienstzeit mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein. Bei den Soldaten waren es 31 Prozent. Neun Prozent der befragten Soldatinnen und drei Prozent der Soldaten erklärten, innerhalb der vergangenen zwölf Monate körperliche Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen erlebt zu haben. Der Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch, hatte mehrfach erklärt, dass Sexismus auch bei der Polizei ein Problem sei. Das sei gleich zu Beginn seiner Amtszeit klar geworden.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, kritisiert deshalb Dobrindts Weigerung. Sexismus und sexuelle Übergriffe seien auch bei der Bundespolizei und beim BKA keine Einzelfälle, sagte sie dem RND. Das zeigten die Berichte des Polizeibeauftragten eindrücklich. Bei sexuellen Übergriffen gehe es immer um Machtmissbrauch, und selbstverständlich seien auch die Strukturen der Polizei davor nicht gefeit. Umso erschreckender sei die Antwort des Bundesinnenministeriums. Sie folge offenbar dem Motto: „Unwissenheit ist ein Segen.“ Denn bislang würden weder bei der Bundespolizei noch beim BKA sexistische Vorfälle und sexuelle Übergriffe systematisch erfasst. Ebenso wenig gebe es erkennbare Bestrebungen, diesen Missstand zu beheben. Gleichzeitig lehne das Ministerium die Durchführung einer Dunkelfeldstudie ab.

Gerade vor dem Hintergrund der kürzlich vorgestellten Dunkelfeldstudie bei der Bundeswehr, die erschreckende Ergebnisse zutage gefördert habe, sei diese Haltung ein fatales Signal, fügte Mihalic hinzu. Wer nicht wissen wolle, wie verbreitet Sexismus und sexuelle Übergriffe in den eigenen Reihen seien, nehme billigend in Kauf, dass Betroffene mit ihren Erfahrungen allein gelassen würden. Das sei nicht hinnehmbar. Man brauche eine systematische Erfassung, eine Dunkelfeldstudie und konsequente Maßnahmen gegen Täter. Als Dienstherr habe der Innenminister eine Fürsorgepflicht seinen Beschäftigten gegenüber. Das bedeute auch, den Schutz vor sexueller Belästigung und Übergriffen zu gewährleisten.

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