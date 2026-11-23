Am Bahnhof Lindau-Reutin hat die Bundespolizei einen 21-jährigen Jordanier und eine 24-jährige Tunesierin ohne Dokumente kontrolliert und anschließend in Abschiebehafteinrichtungen gebracht.

Verdacht auf unerlaubte Einreise

Eine Streife überprüfte die beiden am Donnerstagmorgen (19. November) in der Überführung des Bahnhofs. Nach ihren Angaben hatte ein bislang unbekannter Dritter sie an der deutsch-österreichischen Grenze abgesetzt. Anschließend wollten sie mit dem Zug nach München weiterreisen.

Die Bundespolizei zeigte beide wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts an. Gegen den bislang unbekannten Helfer laufen außerdem Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern.

Unterbringung in Abschiebehafteinrichtungen

Die beiden wurden dem Amtsgericht Kempten vorgeführt. Die Tunesierin kam am Freitagabend (20. November) in die Abschiebehafteinrichtung Hof. Dort sind zunächst die Beschaffung ihrer Reisedokumente und anschließend die Abschiebung in ihr Heimatland vorgesehen.

Der Jordanier wurde in der Nacht auf Samstag (21. November) in die kombinierte Transit- und Abschiebungshafteinrichtung am Flughafen München gebracht. Er soll voraussichtlich nach Österreich zurückgeschoben werden. Beide erhielten zudem ein zweijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot, das mit ihrer Ausreise wirksam wird.

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