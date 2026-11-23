Ein fünf Monate alter Säugling ist am frühen Sonntagmorgen am Münchner Hauptbahnhof in den Gleisbereich gefallen. Ein 24-jähriger Helfer rettete das Kind und den Kinderwagen; das Jugendamt nahm den Säugling später in Obhut.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.45 Uhr am Bahnsteig von Gleis 25. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn meldete der Bundespolizei ein augenscheinlich stark alkoholisiertes Elternpaar. Die 18-jährige Mutter und ihr 23-jähriger Lebensgefährte, beide polnische Staatsangehörige, torkelten den Bahnsteig entlang und stießen gegen den Kinderwagen. Dieser rollte in Richtung Gleisbereich und fiel schließlich ins Gleis.

Ein 24-jähriger Mann beobachtete den Vorfall, begab sich in den Gefahrenbereich und rettete den Säugling. Außerdem barg er den Kinderwagen und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Bundespolizei um das Kind. Die Einsatzkräfte nahmen den Säugling zunächst in ihre Obhut.

Der Rettungsdienst versorgte das Kind wegen einer Prellmarke am Kopf und einer nicht lebensbedrohlichen Unterkühlung. Anschließend wurde es zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 23-Jährige reagierte im weiteren Verlauf zunehmend aggressiv und wurde von den Bundespolizisten gefesselt. In der Dienststelle leistete er bei weiteren Maßnahmen Widerstand. Sowohl der Beschuldigte als auch die Beamten blieben unverletzt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei der 18-Jährigen 1,56 Promille. Der 23-Jährige verweigerte den Test. Beide durften die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Gegen die Mutter ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Erziehungspflicht sowie der fahrlässigen Körperverletzung. Gegen den 23-Jährigen besteht der Verdacht des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der fahrlässigen Körperverletzung.

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