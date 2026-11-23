Ein 32-jähriger Algerier ist am Sonntagnachmittag (22. November) am Rosenheimer Bahnhof festgenommen worden. Nach Angaben der Bundespolizei soll er während der Zugfahrt von München nach Rosenheim eine 35-jährige Frau sexuell belästigt und getreten haben.

Vorfall während der Zugfahrt

Nach ersten Erkenntnissen folgte der Mann der Frau zur Zugtoilette. Als sie zu ihrem Sitzplatz zurückkehren wollte, soll er ihr ans Gesäß gefasst haben. Auf ihren Abwehrversuch habe der 32-Jährige mit einem Tritt gegen ihren Unterkörper reagiert.

Zeugen verständigten das Zugpersonal, das über die Notfallleitstelle die Bundespolizei alarmierte. Nach der Ankunft des Zuges in Rosenheim warteten Einsatzkräfte bereits am Bahnsteig auf den Mann.

Mann widersetzte sich den Beamten

Der 32-Jährige hatte weder eine Fahrkarte noch einen Ausweis bei sich und musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dabei widersetzte er sich nach Angaben der Bundespolizei körperlich und beleidigte die Einsatzkräfte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Seine Identität wurde mithilfe von Fingerabdrücken geklärt.

Bei den Ermittlungen stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der Mann im Juli nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe aus Deutschland ausgewiesen worden war. Zuvor war er unter anderem wegen Eigentums-, Körperverletzungs- und Drogendelikten verurteilt worden. Zudem war sein Asylantrag abgelehnt und ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen ihn verhängt worden.

Vorführung vor dem Amtsgericht

Die Bundespolizei zeigte den Algerier wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, Körperverletzung, Leistungserschleichung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und des unerlaubten Aufenthalts an. Nach seiner Vorführung beim Rosenheimer Amtsgericht am Montagnachmittag wurde er in die Abschiebehafteinrichtung nach Eichstätt gebracht.

Dort muss er nach Angaben der Bundespolizei auf die Abschiebung unmittelbar in sein Heimatland warten.

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