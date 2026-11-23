Bei einer Kontrolle an der Rastanlage Augsburg-Ost hat die Polizei einen 39-jährigen Autofahrer überprüft. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis.

Die Streife kontrollierte den Mann am Freitag (20. November 2026) gegen 21.45 Uhr im Bereich der Rastanlage an der Autobahn 8. Nach Angaben der Polizei zeigte der Autofahrer drogentypisches Verhalten. Zudem fanden die Beamten Marihuana bei ihm.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und unterband die Weiterfahrt. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Der Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: 23-Jähriger flüchtet in Friedberg über A8 vor Kontrolle · A8 bei Friedberg Richtung München nach Unfall voll gesperrt