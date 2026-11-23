Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg zeigt vom 30. November bis 23. Dezember 2026 originale Illustrationen von Maren Briswalter sowie das Text-Autograf des Weihnachtsliedes „Ihr Kinderlein kommet“.

Ausstellungseröffnung am 27. November

Die Ausstellung „Ihr Kinderlein kommet. Das schönste Weihnachtslied, von Christoph von Schmid erdacht“ wird am Freitag, 27. November 2026, um 18.30 Uhr eröffnet. Veranstaltungsort ist das Foyer der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg in der Schillstraße 94.

Zu sehen sind die originalen gezeichneten Illustrationen von Maren Briswalter zu dem gleichnamigen Bilderbuch sowie das Text-Autograf „Die Kinder bey der Krippe“ von Christoph von Schmid (1769–1854). Das um 1808 vom Autor selbst geschriebene Dokument befindet sich im Besitz der Bibliothek. Laut Pressemitteilung handelt es sich um das einzige heute nachweisbare Text-Autograf des berühmten Weihnachtsliedes.

Das neu erschienene Bilderbuch ist im Konrad Verlag in Weißenhorn veröffentlicht worden. Die Erzählung von Antonie Schneider verbindet eine Legende mit überlieferten Begebenheiten zur Entstehung des Gedichts „Die Kinder bey der Krippe“.

Die Ausstellung ist vom 30. November bis 23. Dezember 2026 montags bis freitags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Unterstützt wird die Schau von der Dr. Eugen Liedl Stiftung.