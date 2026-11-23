Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Göggingen – Am Freitag (20.11.2026) zwischen 16.00 Uhr und 18.20 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Gabelsbergerstraße ein. Die Täter entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Göggingen – Am Freitag (20.11.2026) zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer weiteren Wohnung in der Gabelsbergerstraße. Die Täter entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Wertgegenstände. Lechhausen – Am Sonntag (22.11.2026) gegen 02.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Neuburger Straße. Die bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere Waren. Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit abgeklärt. Oberhausen – Am Freitag (20.11.2026) gegen 19.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Wohnung in der „Bleicherbreite“ einzudringen. Ein anwesender Bewohner bemerkte die Täter bei der Tat und sah anschließend zwei Personen flüchten. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls sowie versuchten Einbruchsdiebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen: • Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig “aufzupassen”. • Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen wegzuräumen. • Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren. • Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. • Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren. • Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster. • Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen

Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg / BAB 8 / Rastanlage Augsburg-Ost – Am Freitag (20.11.2026) gegen 21.45 Uhr war ein 39-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn A 8 unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den 39-Jährigen im Bereich der Rastanlage Augsburg- Ost. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Zudem fanden die Beamten Marihuana bei dem 39-Jährigen auf. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 39-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 39-Jährigen. Der 39-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Polizei ermittelt u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Friedberg – Am Sonntag (22.11.2026), gegen 21:30 Uhr, wollten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg beim 23-jährigen Fahrer eines BMW am Winterbruckenweg eine Verkehrskontrolle durchführen. Der BMW-Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Adelzhausen. Durch die Polizei wurde mit mehreren Streifen nach dem BMW gesucht. Letztlich konnte der 23-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen verbotenen Fahrzeugrennens und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.