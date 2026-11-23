Die IG Metall plant für Dienstag, 24. November 2026, ganztägige Warnstreiks bei Airbus Aerostructures und Renk in Augsburg. Die Aktionen sind Teil von 24-Stunden-Warnstreiks in 17 bayerischen Betrieben, mit denen die Gewerkschaft den Druck in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie erhöhen will.

Warnstreiks bei Airbus und Renk in Augsburg

Bei Airbus Aerostructures beginnt der Streik um 6 Uhr. Die Kundgebung ist für 8.30 Uhr an der Hauptpforte von Werk IV an der Haunstetter Straße 225 vorgesehen. Bei Renk startet der Ausstand ebenfalls um 6 Uhr. Dort soll die Kundgebung um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Gögginger Straße vor Halle 18 stattfinden.

Weitere ganztägige Warnstreiks sind unter anderem bei MTU in München, Siemens Energy in Nürnberg, DMG Mori in Pfronten, Kögel Trailer in Burtenbach und Gutmann in Weißenburg geplant. Bei MTU beginnt der Streik bereits am Montag, 23. November, um 21.30 Uhr. Die Kundgebung ist am Dienstag um 9.30 Uhr am Haupttor an der Dachauer Straße 665 angesetzt. Daran wollen sich auch die Frühschichten von MAN Truck & Bus, KNDS und Siemens Mobility mit kürzeren Warnstreiks beteiligen.

Warnstreiks in mehreren bayerischen Regionen

In Unterfranken sind unter anderem Bosch Rexroth in Volkach, Schweinfurt und Lohr, Baumüller in Kitzingen, Linde Material Handling und proplan Transport- und Lagersysteme in Aschaffenburg beteiligt. Bei Linde beginnt der Warnstreik bereits am Montag um 22 Uhr. Die Kundgebung ist für Dienstag um 11 Uhr an der Großostheimer Straße 198 geplant.

Bei Bosch Rexroth in Volkach startet der Ausstand um 6 Uhr. Die Kundgebung mit dem bayerischen IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott ist für 13 Uhr vorgesehen. Bei Baumüller beginnt der Streik um 7 Uhr, die Kundgebung mit Ott um 14 Uhr.

In der Oberpfalz werden sämtliche Standorte des Autozulieferers Grammer einbezogen. Der Streik beginnt dort am Montag um 22 Uhr. Kundgebungen sind am Dienstag um 6.30 und 15 Uhr in Kümmersbruck geplant. Bei der Luitpoldhütte in Amberg beginnt der Ausstand ebenfalls um 22 Uhr, dort ist eine Kundgebung um 8 Uhr vorgesehen.

In Oberfranken sind KSB in Pegnitz und Waldrich in Coburg beteiligt. Bei KSB startet der Warnstreik um 6 Uhr, die Kundgebung ist für 13 Uhr angesetzt. Bei Waldrich beginnt der Streik bereits am Montag um 21 Uhr, eine Aktion ist am Dienstag um 15 Uhr geplant.

Auch in Mittelfranken sind weitere Aktionen vorgesehen. Bei Siemens Energy in Nürnberg beginnen Streik und Kundgebung um 6 Uhr an der Hauptpforte an der Frankenstraße 70–80. Bei Gutmann in Weißenburg startet der Warnstreik ebenfalls um 6 Uhr, eine Aktion ist um 13 Uhr geplant. Kürzere Warnstreiks soll es außerdem bei Leoni Kabel in Roth, Krauss-Maffei in Treuchtlingen sowie bei Gutmann Aluminium Draht in Weißenburg geben. Für Gutmann Aluminium Draht sind 50 Teilnehmer aufgerufen.

In Pegnitz wollen sich die Beschäftigten von Glen Dimplex, Kennametal, Klubert & Schmidt und ZF an der Kundgebung bei KSB beteiligen.

IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld

Nach Angaben der IG Metall haben sich bis Montag bereits rund 85.000 Beschäftigte in Bayern an 24-Stunden-Warnstreiks beteiligt. Horst Ott erklärte: „Unsere 24-Stunden-Warnstreiks sind ein Wirkungstreffer. Wir erhöhen jetzt mit weiteren ganztägigen Warnstreiks nochmal den Druck, damit die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlung ein deutlich verbessertes Angebot auf den Tisch legen. Denn Verhandeln muss sich auch lohnen.“

Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld sowie 110 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Zur Sicherung von Arbeitsplätzen hat die Gewerkschaft den Arbeitgebern außerdem angeboten, in einzelnen Betrieben vom Tarifvertrag abzuweichen, wenn im Gegenzug Investitionen und Zusagen für Produkte vereinbart werden. Auf dieses Angebot gingen die Arbeitgeber in der dritten Tarifverhandlung nicht ein.