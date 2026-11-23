Der Bayerische Jugendring hat 22 Projekte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in Bayern gefördert. Bei einer Abschlussveranstaltung in Bamberg kamen Vertreterinnen und Vertreter der Projekte sowie BJR-Präsident Philipp Seitz und Umweltministeriums-Amtschef Dr. Rüdiger Detsch zusammen.

Nachhaltigkeit außerhalb der Schule vermitteln

Mit dem Fachprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) unterstützt der Bayerische Jugendring die Verankerung von Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit. Junge Menschen sollen auch bei außerschulischen Aktivitäten Zusammenhänge verstehen und ihre Zukunft aktiv und verantwortungsvoll gestalten können. Die erste Förderrunde endet 2026.

Die Projekte befassten sich mit unterschiedlichen Themen und Lebenswelten. In Bamberg setzte sich das Projekt „Jetzt WELTfairÄndern“ der Diözesanen Fachstelle Jugendarbeit und Schule mit globaler Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und den Folgen des eigenen Konsums auseinander. In Dingolfing arbeiteten junge Menschen als Müll-Detektive, Energiespar-Helden, Plastikfrei-Profis und Upcycling-Künstler.

In der Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck lernten Klassen- und Schulsprecherinnen und -sprecher, wie sich die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen durch demokratische Entscheidungen im Schulalltag umsetzen lassen.

400.000 Euro für das Fachprogramm

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz stellte dem Bayerischen Jugendring nach Angaben von Umweltminister Thorsten Glauber 400.000 Euro für das Fachprogramm zur Verfügung. Das Spektrum reichte von regionalen Workshops bis zur Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien auf Landesebene.

Glauber erklärte, Bildung sei eine zentrale Voraussetzung dafür, dass junge Menschen Herausforderungen annehmen und eigene Lösungen entwickeln könnten. BJR-Präsident Philipp Seitz hob die Bandbreite der Projekte hervor: Sie reiche von niedrigschwelligen Mitmachangeboten in offenen Jugendzentren bis zu Strategien für Jugendverbände auf Landesebene.

Björn Scharf, stellvertretender Leiter im Jugendamt der Erzdiözese Bamberg, verwies zudem auf das Projekt „Jetzt WELTfairÄNDERN!“. Das Referat Schulnahe Jugendarbeit bietet damit seit 2015 einwöchige Workshops zu Nachhaltigkeit, weltweiter Gerechtigkeit und Fairtrade an Schulen im Erzbistum Bamberg an.