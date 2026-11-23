Das Gersthofer Wintermärchen wird am Donnerstag, 26. November 2026, offiziell eröffnet. Das Programm beginnt um 17 Uhr am City-Center und endet gegen 17.45 Uhr an der Stockerbahn auf dem Rathausplatz.

Zum Auftakt spielen die Fanfarenbläser auf dem Balkon der Pizzeria im City-Center. Anschließend begrüßt Erste Bürgermeisterin Susanne Olita die Besucherinnen und Besucher. Auch das Christkind ist dabei und trägt ein Gedicht vor.

Eröffnungsprogramm an der Stockerbahn

Ab 17.15 Uhr wird die Eröffnung an der Stockerbahn fortgesetzt. Dort treten zunächst die Little Magic’s auf. Um 17.30 Uhr begrüßt Olita den Schwäbischen Schaustellerverband. Um 17.35 Uhr folgt eine Line-Dance-Darbietung von Dance Emotion.

Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember geöffnet

Die Gastronomie unter dem Weihnachtsbaum und die Stockerbahn sind bereits seit dem 20. November geöffnet. Der Weihnachtsmarkt startet am 26. November und bleibt bis zum 30. Dezember auf dem Rathausplatz geöffnet. Am 24. und 25. Dezember bleibt er geschlossen.

Die Stockerbahn und die Gastronomie öffnen montags bis mittwochs von 12 bis 20 Uhr sowie donnerstags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr. Für den Weihnachtsmarkt gelten donnerstags und freitags Öffnungszeiten von 16 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Vom 26. bis 30. Dezember ist der Markt täglich von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Zum Angebot gehören unter anderem eine Jesuskrippe, neue Marktstände, Fischspezialitäten und Puppenkleidung. Am 22. November fand bereits der „Basar der Vereine“ statt. Dessen Erlös kommt der Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“ zugute.