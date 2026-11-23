Der ECDC Memmingen hat die Kassel Huskies in der KUTTER-Arena mit 5:2 besiegt und damit nach zuletzt schwierigen Wochen wieder drei Punkte eingefahren.

Brassard trifft im zweiten Drittel doppelt

Die Memminger erwischten den besseren Start. Markus Lillich brachte die Indians in der 11. Minute im Powerplay in Führung, ehe Kevin Wall vier Minuten später auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der ersten Pause verkürzte Kassels Yannik Valenti auf 1:2.

Im zweiten Drittel kamen die Gäste durch Brendan O’Donnell in Überzahl zum Ausgleich. Danach fand Memmingen wieder besser ins Spiel: Felix Brassard stellte in der 31. Minute die Führung wieder her und traf fünf Minuten später im Powerplay erneut zum 4:2.

Im Schlussabschnitt verteidigten die Indians kompakt. Matteo Gennaro sorgte in der 53. Minute für den 5:2-Endstand. Torhüter Michael Bitzer und die Memminger Defensive ließen im letzten Drittel keinen weiteren Treffer der Huskies zu.

Insgesamt sahen 2340 Zuschauer die Partie am Hühnerberg. Die Strafminuten verteilten sich mit 8:6 auf Memmingen und Kassel.

„Mir ist heute Abend ein großer Stein vom Herzen gefallen. Wir haben seit der Novemberpause hart gearbeitet. Ich finde, dass wir in den vergangenen vier Partien gut gespielt haben, aber leider insgesamt nur zwei Punkte mitnehmen konnten. Umso glücklicher bin ich, dass wir uns heute endlich für eine gute Leistung mit den drei Punkten belohnen konnten. So wollen wir weitermachen“, sagte Trainer Daniel Huhn.

Auswärtsspiel in Bietigheim, Familientag gegen Bad Nauheim

Am kommenden Freitag tritt der ECDC um 19.30 Uhr bei den Bietigheim Steelers in der EgeTrans-Arena an. Am Sonntag folgt in Memmingen der Familientag gegen den EC Bad Nauheim. Das Spiel beginnt bereits um 15 Uhr. Für die Partie sind weiterhin Tickets erhältlich, für Kinder gelten Sonderpreise.

Mehr zum Thema: ECDC Memmingen feiert 3:1-Sieg in Ingolstadt · ECDC Memmingen Indians nehmen einen Punkt aus Landshut mit