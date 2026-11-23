Der EHC Königsbrunn hat das Spitzenspiel gegen den EHC Waldkraiburg mit 3:5 verloren und beendet die Vorrunde auf dem vierten Tabellenplatz.

Vor 588 Zuschauern entwickelte sich eine schnelle und intensive Partie. Waldkraiburg nutzte seine Chancen zunächst konsequenter und setzte sich am Ende trotz Königsbrunner Drangphasen durch.

Waldkraiburg legt zweimal vor

Santeri Ovaska brachte Waldkraiburg in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Königsbrunn glich in der achten Minute aus: Tim Bullnheimer verwertete einen Abpraller von Torhüter Christoph Lode per Rückhand zum 1:1. Drei Minuten später stellte Patrik Forsberg den alten Abstand wieder her.

Im zweiten Drittel übernahmen die Brunnenstädter zunehmend die Kontrolle. In der 27. Minute setzte sich Lion Stange durch und bediente Marco Riedl, der per Direktabnahme zum 2:2 traf. Trotz weiterer Chancen blieb es bis zur zweiten Pause bei diesem Spielstand. Beide Torhüter, Nico Hetzel bei Königsbrunn und Christoph Lode bei Waldkraiburg, zeigten starke Leistungen.

Gäste entscheiden die Partie im Schlussdrittel

Auch im Schlussabschnitt drängte Königsbrunn auf die Führung. Den nächsten Treffer erzielten jedoch erneut die Gäste: Nico Vogl fälschte in der 48. Minute einen Querpass von Jakub Sramek zum 3:2 ab. In der 52. Minute erhöhte Waldkraiburg nach einem Zwei-auf-eins-Konter durch Christian Decker auf 4:2.

Die Brunnenstädter gaben sich nicht geschlagen. Nachdem Trainer Matthias Forster den Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis genommen hatte und Waldkraiburg eine Strafe erhielt, verkürzte David Farny nach einem Pass von Tim Bullnheimer acht Sekunden später auf 3:4. Ein weiteres Powerplay blieb ungenutzt. In der 59. Minute traf Königsbrunn erneut nur den Pfosten, ehe Waldkraiburg 40 Sekunden vor dem Ende durch Dainis Dzerins mit einem Treffer ins leere Tor den 5:3-Endstand herstellte.

Königsbrunn mit mehreren Ausfällen

Der EHC musste auf die Langzeitverletzten Marco Sternheimer und Steffen Tölzer verzichten, die beide erst gegen Jahresende wieder für die Mannschaft auflaufen können. Ebenfalls fehlten Philipp Markgraf, Luca Szegedin und David Kaiser, der sich nach einem Foul in Peißenberg verletzt hatte. Kurzfristig fiel zudem Stefan Vajs aus. Nico Hetzel hütete deshalb das Tor, Robin Rieger war als Ersatz dabei.

„Wir haben uns viel vorgenommen, sind aber nur schwer in die Partie gekommen. Spätestens ab dem zweiten Drittel haben wir dann das umgesetzt, was wir in der Kabine angesprochen hatten. Wir haben gekämpft und offensiv viel kreiert. Im letzten Drittel fiel in unserer Drangphase der Gegentreffer, danach wollten wir zu viel und kassierten das 4:2. Die Jungs haben aber Charakter bewiesen, haben weitergekämpft und sich mit dem 4:3 belohnt. Bis zum Ende haben wir an einen Sieg geglaubt, deswegen bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Die letzten Wochen haben viel Kraft gekostet, das lassen sich die Jungs aber nicht anmerken. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen“, sagte Trainer Matthias Forster nach dem Spiel.

Die Tore für Waldkraiburg erzielten Ovaska (4. Minute), Forsberg (11.), Vogl (48.), Decker (52.) und Dzerins (60.). Für Königsbrunn trafen Bullnheimer (8.), Riedl (27.) und Farny (57.). Die Strafminuten verteilten sich mit 10:8 auf Königsbrunn und Waldkraiburg.

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