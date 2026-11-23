In Augsburg sind am Wochenende zwei Wohnungen und ein Geschäft aufgebrochen worden. In einem weiteren Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Einbrüche in Göggingen und Lechhausen

In der Gabelsbergerstraße in Göggingen drangen am Freitag, 20. November 2026, zwischen 16 und 18.20 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung ein. Sie entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Zwischen 18 und 20 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte in derselben Straße gewaltsam Zutritt zu einer weiteren Wohnung. Dabei erbeuteten sie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Wertgegenstände.

In der Neuburger Straße in Lechhausen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Sonntag, 22. November 2026, gegen 2 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Geschäft. Sie entwendeten mehrere Waren. Wie hoch der Beute- und der Sachschaden sind, wird derzeit noch geklärt.

Bewohner bemerkt Täter in Oberhausen

Am Freitag, 20. November 2026, gegen 19.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Wohnung in der „Bleicherbreite“ in Oberhausen einzudringen. Ein Bewohner bemerkte sie und sah anschließend zwei Personen flüchten. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und versuchten Einbruchsdiebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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