Ein 23-jähriger BMW-Fahrer entzog sich in Friedberg einer Verkehrskontrolle und flüchtete über die A8 in Richtung Adelzhausen.

Beamte der Polizeiinspektion Friedberg wollten den Mann am Sonntag, 22. November 2026, gegen 21.30 Uhr am Winterbruckenweg kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn. Mehrere Streifen suchten anschließend nach dem BMW.

Letztlich trafen die Einsatzkräfte den 23-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Dabei stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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